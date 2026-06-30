La débil contratación afecta a los trabajadores jóvenes más que la IA, según estudio

La caída en las vacantes laborales explica la mayor parte del aumento del desempleo entre los jóvenes en Estados Unidos, mientras que la creciente demanda por habilidades en inteligencia artificial también eleva las barreras de ingreso al mercado laboral.

La escasez de ofertas de empleo en Estados Unidos está teniendo un impacto mucho mayor en el desempleo de los jóvenes que su falta de habilidades en inteligencia artificial (IA), según un nuevo estudio de la Reserva Federal de St. Louis.

La tasa de desempleo entre las personas de 18 a 24 años aumentó 2,9 puntos porcentuales entre abril de 2023 y diciembre del año pasado debido a la falta de vacantes laborales.

Esa cifra es más del doble del incremento de 1,1 puntos porcentuales asociado a que los empleadores están orientándose hacia puestos más vinculados con la IA y demandando habilidades especializadas, aunque el efecto de la IA sigue siendo significativo.

“Desde abril de 2023, la contratación se ha desacelerado y los trabajadores jóvenes, especialmente quienes recién ingresan al mercado laboral, han soportado el mayor peso de ese debilitamiento”, escribieron los autores William Rodgers III y Alice Kassens.

“La IA añade un obstáculo adicional al momento de ingresar al mercado laboral, en particular para los recién graduados de la universidad, pero sus efectos siguen siendo menores que los derivados de la caída generalizada en las ofertas de empleo”.

El estudio de la Reserva Federal de St. Louis se suma a otra investigación reciente de la Reserva Federal de Nueva York, que también sugiere que existe un factor distinto de la IA como principal responsable del aumento del desempleo entre los jóvenes.

En ese estudio, los investigadores atribuyeron una mayor parte del reciente aumento del desempleo entre los jóvenes recién graduados de la universidad al auge del trabajo remoto, al sugerir que las empresas se muestran reacias a contratar a personas jóvenes para desempeñar funciones a distancia.

Demanda por habilidades de IA

Los investigadores de la Reserva Federal de St. Louis analizaron a jóvenes de distintos niveles educativos y, en particular, cómo la demanda empresarial por empleos relacionados con la IA está elevando los requisitos de habilidades para los trabajadores, reduciendo así las oportunidades para cargos de nivel de entrada.

El estudio no analizó el desplazamiento de trabajadores provocado por la automatización mediante IA.

Entre los recién graduados universitarios, la escasez de ofertas de empleo siguió teniendo un impacto mayor que la demanda por puestos relacionados con la IA, aunque la diferencia entre ambos factores fue menor.

Según el estudio, la debilidad en las ofertas de empleo elevó el desempleo en aproximadamente 2,2 puntos porcentuales, mientras que la demanda por habilidades vinculadas con la IA lo incrementó en cerca de 1,7 puntos porcentuales.