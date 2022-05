DF Lab Opinión / Sitios de disposición de basura domiciliaria en alerta

Si bien el reciclaje y el cuidado por el medio ambiente han sido conceptos que cada día aparecen en medios, discursos de autoridades, programas mundiales, entre otros, sigue siendo un tema muy relevante de analizar la gestión de toda la cadena que involucra un cuidado medioambiental. Esto no es sólo qué boto a la basura, sino una gestión eficiente de residuos por parte de las autoridades, y una cultura por parte de la sociedad.

Hoy lamentablemente no existe en Chile una gestión óptima de vertederos, no hay un trabajo permanente para ir monitoreando cómo avanzan los vertederos, basurales, estudios de estos mismo, acceso a información o seguimientos de funcionalidad. Por lo mismo, la falta de todo lo anterior mencionado nos impide hacer un diagnóstico o análisis de cómo funcionan los vertederos en nuestro país.

Como en todo problema, es necesaria una solución. Actualmente, hay 124 sitios de disposición de basura domiciliaria, de los cuales al menos 43 ya cumplieron su vida útil, pero siguen funcionando y recibiendo el 17% de los desperdicios del país. Por otro lado, solo existen 30 rellenos sanitarios que cumplen con las normativas. De hecho, de todos los sitios, un tercio no tiene autorización sanitaria y dos tercios no tienen certificación medioambiental, según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). ¿Qué hacemos con estas alarmantes cifras?

La complejidad de la basura no pasa sólo por los sitios de disposición de basura domiciliaria, es toda una cadena que es necesaria tratar una por una, es decir, desde qué botamos a la basura, qué reciclamos, dónde reciclamos, hasta la forma que se están tratando los vertederos, cómo se distribuyen, cómo se tratan. Es necesaria una cultura, un trabajo comunitario, gestión y programas eficientes para el tratamiento de desechos en nuestro país. Según cifras del Ministerio del Medio Ambiente, de todo lo que botan los hogares en Chile, el 58% es materia orgánica que se podría compostar y el 26% son envases que se podrían reciclar.

Y ante todo problema macro, sería necesario focalizar esta idea en problemas sociales, que cumplen un rol muy importante a la hora de detectar crisis en la sociedad y el medio ambiente. ¿Alguien piensa en las personas que viven cerca de los vertederos? ¿Se conocen las necesidades o problemáticas que está trayendo el colapso de estos vertederos a su entorno? Estas son preguntas que se deben traer a la mesa y tanto el gobierno como autoridades municipales, deberían poner urgencia y no esperar un colapso para reaccionar.

Finalmente, cabe mencionar que la Ley REP (Ley de Responsabilidad Extendida del Productor) que entrará en vigor en septiembre de 2023, es un gran paso o responsabilidad que deberán cumplir las empresas. Ya no serán sólo las autoridades gubernamentales los protagonistas de participar dentro de esta “cadena” que cuida al medioambiente, sino que ahora los privados serán quienes se hagan responsables de gestionar sus residuos, está vez de manera obligatoria por la regulación, sin haber aprovechado la oportunidad de realizarlo voluntariamente. Se espera que esta normativa no quede sólo en lo ideal, sino que se establezcan mecanismos para lograr acercarnos como país a lo que es la economía circular y no sólo quedarse en “cumplimos con reciclar”.