Lanzan convocatoria para electromovilidad y almacenamiento de energía

Una de las metas ambientales del país es lograr la carbono neutralidad en 2050, donde el reemplazo de combustibles fósiles por renovables y el incentivo de la electromovilidad juegan un rol clave. En este contexto, se abrió la convocatoria de innovación abierta “Más Litio, Menos huella” para soluciones en electromovilidad y almacenamiento de energía.

La iniciativa, impulsada por SQM y la aceleradora Innspiral, está dirigida a centros de Investigación y Desarrollo (I+D), universidades, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y startups con soluciones con impacto social o medio ambiental en torno al litio.

Apunta a propuestas que ayuden a resolver problemas de transporte eficiente y almacenamiento estacionario en sectores remotos, aislados o vulnerables del país, en dos ámbitos: soluciones de electromovilidad que contribuyan a generar un transporte más accesible y eficiente energéticamente, y proyectos de almacenamiento estacionario en zonas que no cuenten con acceso a red eléctrica o presenten intermitencia en el suministro, para fomentar la autogeneración y el autoconsumo.

El presidente y fundador de Innspiral, Iván Vera, señala que la convocatoria permite conectar a grandes compañías con startups con potencial de escalamiento en Chile y fuera. “El apoyo no solo radica en el dinero”, sino en el know how -conocimiento- de los negocios a gran escala y en el “know who -quién- respecto de actores clave en el ecosistema”, dijo en un comunicado.

Lanzamiento

Los postulantes compiten por un premio de US$ 100 mil a repartir entre los tres primeros lugares -US$ 50 mil, US$ 30 mil y US$ 20 mil- además de apoyo para desarrollar un piloto del ganador y mentorías ejecutivas.

El próximo 11 de mayo a las 11:30 horas se realizará el lanzamiento oficial de la convocatoria en la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, el que se transmitirá vía streaming a través de redes sociales para difundir los alcances del concurso.

Las postulaciones ya están abiertas y se extenderán hasta el 16 de mayo próximo. El 16 de junio se conocerán los ganadores en el marco de Exponor 2022.