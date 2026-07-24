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Guía de Ocio: La historia tras Nuremberg en la pantalla

Además el retorno del Húsar de la muerte a las tablas, una nueva edición de la ExpoCafé 2026 y el Mercado de Invierno en MUT.

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Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 15:59 hrs.

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<p>Guía de Ocio: La historia tras Nuremberg en la pantalla</p>

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