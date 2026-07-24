Guía de Ocio: La historia tras Nuremberg en la pantalla

Además el retorno del Húsar de la muerte a las tablas, una nueva edición de la ExpoCafé 2026 y el Mercado de Invierno en MUT.

MUT: Sopas y arte para este invierno

El Festival de la Sopa, un homenaje a ese plato que abriga por dentro y por fuera, acompaña además el Mercado de Invierno con un gran despliegue de productores locales, frutas, verduras, miel, quesos, pan, charcutería y más. Este 25 y 26 de julio, de 10 a 19 horas en el Piso 1.





En el mismo nivel de MUT también se puede visitar la muestra Pasaje al silencio de la artista Francisca Uribe Etxeverría que reúne 15 obras abstractas realizadas en óleo y pigmentos sobre tela, y que estará abierta gratuitamente al público hasta el 9 de agosto. En una época marcada por el ruido, la velocidad y la sobreinformación, la artista visual propone una pausa para dar paso a la contemplación, la memoria y la introspección.



Inmersión en cafeína

El café de especialidad sigue ganando terreno en Chile. Cada vez son más las cafeterías, tostadores, baristas y consumidores que se suman. Y este fin de semana tendrá lugar la séptima versión de ExpoCafé Chile, el encuentro cafetero más importante del país que se realizará en Espacio Riesco, con cientos de expositores, campeonatos nacionales y más de 15.000 m² dedicados a la industria. La organización espera que acudan más de 30 mil personas, además de cientos de expositores y representantes de la industria, a un evento que incluye campeonatos nacionales de baristas, degustaciones y actividades para todas las edades.



Todo es pasajero

Un microbús interactivo de 7 metros de largo por 2,4 metros de ancho construido en lata, madera y plástico que emula a las antiguas “liebres” del transporte público chileno, es la instalación del artista Enrique Flores que se luce en la Sala Ginkgo de la Galería Patricia Ready. El proyecto se complementa con una edición conmemorativa de 5.000 boletos diseñados especialmente para la ocasión y una serie de pinturas al óleo y acrílico sobre tela de diversos formatos.



Todo es pasajero se plantea como una investigación artística sobre las memorias, los imaginarios y las experiencias compartidas en torno al tránsito urbano en Chile. Flores recupera escenas, personajes y paisajes cotidianos, tales como kioscos, perros callejeros, escolares y fragmentos del litoral observados durante años de trayectos, transformando la sala de exposición en un escenario de memoria colectiva.



La muestra invita activamente al público a ocupar el rol de pasajero, al ingresar al microbús y recibir su boleto. Exposición abierta hasta 19 de agosto, en Galería Patricia Ready. Espoz 3125, Vitacura. www.galeriapready.cl

La Patogallina vuelve con El húsar de la muerte

Las hazañas del guerrillero Manuel Rodríguez aterrizan en el escenario de Teatro UC con un montaje a cargo de la emblemática compañía y bajo la dirección artística de Martín Erazo. La atractiva propuesta escénica, que se inspira en la película de Pedro Sienna de 1925, combina teatro callejero y música en vivo, con una estética en blanco y negro que homenajea el cine mudo de los años ‘20. El espectador se transporta a una sala de cine de esa época para revivir las hazañas del guerrillero patriota en su lucha clandestina contra la corona española para lograr la independencia de Chile.





La obra estrenada originalmente hace 26 años se ha convertido en un verdadero fenómeno artístico transversal que ha conquistado a miles de espectadores acercando además un momento de la historia nacional a nuestro presente. Hasta el 8 de agosto, de miércoles a sábado a las 20:30 horas en la Sala Ana González. Teatro UC está en Jorge Washington 26, frente a la Plaza Ñuñoa, Santiago. www.teatrouc.cl.



La trama tras el gran juicio

En Prime Video se puede ver Nuremberg: El Juicio del Siglo película escrita, coproducida y dirigida por James Vanderbilt que se basa en el libro de 2013 El nazi y el psiquiatra, de Jack El-Hai. La cinta cuenta la historia del psiquiatra del ejército estadounidense Douglas Kelley (Rami Malek), a quien se le encomienda entrevistar y monitorear el estado mental de Hermann Göring (Russell Crowe), además de otros altos cargos nazis, esto en preparación para los juicios de Nuremberg que sentarían un nuevo precedente internacional y donde por primera vez se dieron a conocer al mundo la magnitud y el horror del genocidio perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.



La posibilidad de entrar en la mente de alguien que llegó a ser tan poderoso como Göring y enfrentarse a su magnética personalidad es una interesante experiencia de conocer y que además invita a la reflexión. Grandes actuaciones de un elenco que también componen Leo Woodall, John Slattery, Mark O’Brien y Colin Hanks, entre otros.