6 días, 10 comunas, 150 lugares: Director ejecutivo de Antenna detalla la primera Semana del Arte en Santiago

SAFA (Santiago Festival de las Artes) se realizará entre el 6 y el 11 de octubre. Alfonso Díaz cuenta por primera vez de esta iniciativa inédita en Chile, cuyos referentes son eventos en Londres y Ciudad de México. Será gratis e incluye museos, galerías y talleres de artistas. En un país donde las artes visuales, explica, están en el último lugar del consumo cultural, “lo primero entonces es construir una audiencia”. A eso se enfoca este festival, que contará con más de 100 guías que ya están siendo formados entre estudiantes de Arte en la UC.

Ni nervioso, ni ansioso. Alfonso Díaz, cofundador y director ejecutivo de Antenna -fundación que lleva 11 años desarrollando iniciativas para acercar el arte a las personas-, dice que él está contento. Que no podría ser de otra manera: hace un año y medio está abocado al que es el proyecto más grande de la organización que dirige. Se trata de la primera Semana del Arte en Santiago, que permitirá, de manera gratuita, recorrer distintos museos, galerías y talleres de artistas distribuidos en varias comunas de la capital. “Están por supuesto espacios conocidos como el Bellas Artes, el GAM o el Museo de Arte Precolombino, pero también otros que pasan desapercibidos, como la ex fábrica de Caffarena en el Barrio Yungay, donde hoy trabajan 18 artistas”.

El nombre oficial es Santiago Festival de las Artes (SAFA) y se realizará entre el 6 y el 11 de octubre. Según Díaz, la iniciativa representa el crecimiento y la escalabilidad de lo que Antenna ha realizado desde sus comienzos. Una trayectoria que incluye la creación de una comunidad de más de 300 socios -cuya membresía les permite semanalmente reunirse con artistas que les explican sus obras-, o proyectos como Murales para Chile -realizados por artistas en colegios vulnerables- o el premio PAM, dirigido a artistas mujeres sobre 60 años, iniciativas que llevan a cabo en colaboración con distintas empresas.

“Con el directorio de la fundación veníamos trabajando en formas de cómo poder escalar nuestro quehacer, le dábamos vueltas a eso”, cuenta Díaz. Además les gustaban iniciativas que se hacían en el extranjero, como la Semana del Arte en México -a la que él había ido varias veces- o el London Design Festival -que Díaz conoció al inicio de las dos décadas que ya lleva como gestor cultural-. Toda esa búsqueda de la fundación Antenna dio como resultado a SAFA.

“Están por supuesto espacios conocidos como el Bellas Artes, el GAM o el Museo de Arte Precolombino, pero también otros que pasan desapercibidos, como la ex fábrica de Caffarena en el Barrio Yungay, donde hoy trabajan 18 artistas”.

Impulso a las artes visuales

“En las artes visuales hay un campo de creación enorme en el país; y en Santiago, aun siendo un polo cultural, es muy desconocido. Por eso nace este festival, para visibilizar a todos esos creadores, museos, galerías, centros y circuitos culturales”, explica Díaz. Había que hacer un link entre todo eso y la gente. Según cifras que maneja Antenna, en Chile sólo el 24% de la población visita un museo al año. Las artes visuales, agrega el director ejecutivo, están en el último lugar del consumo cultural de los chilenos: por eso, “lo primero entonces es construir una audiencia”, señala.

Y una audiencia, además, que no sólo se mueva a los espacios de artes visuales, sino que también entienda los trabajos que allí hay. Que se los expliquen. “Por eso, en este festival nosotros también nos encargamos del trabajo de mediación”, explica Díaz. Para eso, en alianza con la Facultad de Artes de la Universidad Católica, crearon la Escuela de Mediación Antenna-UC: 100 alumnos ya están siendo formados como guías de SAFA, para acompañar y orientar al público. “Esto es algo bien revolucionario”, señala Díaz, entusiasmado.

Una de las sesiones con los socios de Antenna. Foto: Felipe Sepúlveda

SAFA incluye 10 circuitos culturales distintos. Las visitas guiadas se podrán agendar previamente, en la página web del festival que ya estará lista a fines de agosto. “Cada persona puede armarse allí su usuario y armar su recorrido, sus propias actividades”.

Díaz insiste en lo variado de la oferta. “Hay rutas que son naturales, como un circuito de galerías por Vitacura o circuitos de museos patrimoniales por el centro. Pero hay rutas que se dan que son más desconocidas, en el Barrio Italia o Yungay, talleres de artistas, espacios más independientes. O el Persa Bío Bío. El festival también tendrá cruces con la ciudad y con lo culinario. Participa el MUT, el Parque de las Esculturas. También vamos a estar haciendo mapping en lugares emblemáticos con Delight Lab”.

Data cultural

Díaz prefiere no mencionar el monto de inversión que significa un festival de esta envergadura. Sólo comenta que “es una cifra importante” y que el financiamiento fue 100% por la empresa privada y contó con la Ley de Donaciones Culturales. Con esas empresas tienen relación hace varios años, han trabajado antes en otros proyectos; “son súper serias, está BICE como presentador del SAFA, Mercedes Benz como auspiciador”, detalla.

A fines de 2026, cuenta, “SAFA va a entregar un reporte público con data y cifras del evento, incluido un reporte económico. Eso será muy interesante, porque un pasivo que tenemos todos como sociedad es que es muy poca la data cultural. Quizás sabemos que una exposición tuvo 2 500 personas, pero ¿de dónde son? ¿qué edad tienen? ¿qué les gustó más? Con SAFA esperamos ir construyendo esa data cultural, que es información importante para un país. Afuera se hace. Arte Basel entrega un reporte cada año”.

“SAFA va a entregar un reporte público con data y cifras del evento, incluido un reporte económico. Eso será muy interesante, porque un pasivo que tenemos todos como sociedad es que es muy poca la data cultural"

La idea es realizar el festival todos los años, en la misma fecha. De manera que se transforme en un hito cultural, como en Chile ya son por ejemplo el Festival Teatro a Mil o el Festival Puerto Ideas. Más adelante, Díaz sueña incluso con poder replicar SAFA en regiones.

Eso es futuro; por ahora toda la concentración está en lo que pasará en Santiago, en octubre próximo. “Apuntamos a llegar a medio millón de personas, que es un montón”, comenta Díaz, sonriente, exhibiendo una vez más su felicidad de estos días.