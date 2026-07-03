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Quién es Caterina Dalbora Papa, la multifacética mano derecha de Francisca Ponce

Se conocieron en el colegio Lincoln International Academy. Y aunque Caterina siguió un camino laboral distinto al de su amiga, primero en La Mía Pappa y luego como instructora de pilotos comerciales y gerenciando firmas en la industria aeronáutica, en 2023 la estrecha relación entre ambas la hizo aterrizar como gerenta general en Inversiones SQYA, la sociedad que está en la estructura de control aguas arriba de SQM. Y luego también, en el family Ponce Group. Arquitecta de profesión y casada con la hija de Raúl Torrealba, Javiera, es también modelista de trenes a escala.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 4 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González
<p>Quién es Caterina Dalbora Papa, la multifacética mano derecha de Francisca Ponce</p>

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