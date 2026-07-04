Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

El millonario plan del rector De la Llera para transformar la UC en 5 años

La Universidad Católica destinará casi $ 300 mil millones para ejecutar 53 proyectos que van desde nuevos edificios y un estadio universitario hasta fondos de investigación y reforzar el área deportiva, para lo cual ficharon a Harold Mayne-Nicholls. Esta hoja de ruta con que el rector quiere transformar la UC para el 2030 tiene un centro claro: que todo ese trabajo tenga impacto real en Chile.

Por: Italo Sciaraffia

Publicado: Sábado 4 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>El millonario plan del rector De la Llera para transformar la UC en 5 años</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

“Se rechaza la demanda interpuesta por Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet”: Tribunal desestima acción en contra de Gonzalo Vial Concha
2
Coffee break

Cinco bodegas llenas de material y contando: los planes para el enorme Archivo Piñera
3
Coffee break

Los lefebvrianos en Chile: el grupo que desafió al Papa tiene iglesia en Las Condes
4
Coffee break

Siguen las secuelas tras la declaración de Alvaro Jalaff: Ahora Parque Capital se querella en su contra
5
Personaje

Quién es Caterina Dalbora Papa, la multifacética mano derecha de Francisca Ponce
6
Por dentro

Lo que busca Manfred Paulmann con su plan “Un Solo Cencosud”
7
Por dentro

Los CAI, los MAC, las pérdidas y el quiebre: el relato del socio fundador de Sartor
8
Coffee break

Abrazos en el comedor y un visitante desde Brasil: la trastienda de la salida de Alan Meyer de Mercado Libre

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete