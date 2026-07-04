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Lo que busca Manfred Paulmann con su plan “Un Solo Cencosud”

El empresario lleva poco más de 70 días como presidente de la compañía, periodo en que la firma ha concretado compras en Brasil y Colombia, inició la construcción de un edificio para arriendo de departamentos y analiza levantar un nuevo mall en el sector oriente de Santiago. En paralelo, y de la mano de la consultora BCG, la firma ha introducido una serie de cambios bajo una estrategia denominada internamente “Un Solo Cencosud”, cuyo objetivo es directo: eliminar las duplicidades -y hasta triplicidades- de funciones en áreas críticas.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Sábado 4 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

J. Troncoso Ostornol
<p>Lo que busca Manfred Paulmann con su plan “Un Solo Cencosud”</p>

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