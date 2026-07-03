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Los CAI, los MAC, las pérdidas y el quiebre: el relato del socio fundador de Sartor

Óscar Ebel es socio fundador del grupo Sartor en 2012, pero hoy está totalmente distanciado de sus socios en medio de la indagación penal que pesa sobre todo el grupo. Él decidió colaborar y ante el fiscal relató cómo funcionaba el grupo y cómo fue el paso a paso de la crisis. Habló de una distinción entre socios “gestores” y “no gestores”, y que nunca nadie levantó una luz roja ni le advirtieron que las operaciones con sociedades relacionadas podrían ser constitutivas de delitos. “No hablé nunca más con Pedro Pablo (Larraín). Se generó un quiebre total porque me sentí estafado y engañado”, dijo. “Suena extraño que el señor Ebel sólo se limitara a recibir su dieta de directorio y dividendos durante 12 años”, retruca el abogado de Larraín, Jaime Winter, quien desestima un problema con el modelo de negocios de Sartor.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 4 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González
<p>Los CAI, los MAC, las pérdidas y el quiebre: el relato del socio fundador de Sartor</p>

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