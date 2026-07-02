Kast reconoce que el gobierno analiza cambios a la invariabilidad tributaria en la ley miscelánea. En el marco de su gira por Paraguay y Uruguay, y en un encuentro empresarial en este último país, el Presidente José Antonio Kast reconoció que se está analizando la posibilidad de modificar la cantidad de años de la invariabilidad tributaria, desde los 25 años originales: “Buscamos aprobar una invariabilidad tributaria. Está en discusión el plazo de esa invariabilidad”.

La camiseta de México se convierte en la más vendida del portafolio de Adidas durante el Mundial. La camiseta que utiliza la selección mexicana de fútbol durante el Mundial 2026 se convirtió en la más vendida del portafolio de Adidas, por encima de otros modelos de selecciones campeonas del mundo como Argentina y España, según publicó ESPN. El dato se conoce en medio del avance de México en el torneo. La selección clasificó a octavos de final tras vencer a Ecuador y enfrentará a Inglaterra en busca de un lugar entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo.

Los vaivenes del dólar. Cuando las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que estuvieron muy por debajo de las expectativas, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 922,88 lo que implica un retroceso de $ 2,58 respecto al cierre del miércoles. Y los precios del cobre cotizaban estables.