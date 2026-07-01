Imacec: actividad económica cae en mayo y encadena cinco retrocesos consecutivos. El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) anotó una caída de 0,9% en mayo, en comparación al mismo mes del año anterior, en una contracción que sigue al deterioro del desempeño de los distintos sectores durante el mes pasado. Así lo informó esta mañana el Banco Central, qué además señaló que la serie desestacionalizada se contrajo 0,2% respecto del mes precedente y 0,7% en 12 meses. El mes registró un día hábil menos que mayo de 2025.

Gigante española de energía subasta 1,5 TWh de electricidad en Chile al mejor postor. La energética española Grenergy puso en marcha una subasta inversa en Chile para vender 1,5 TWh al año de energía -que equivale al consumo total de energía eléctrica de una ciudad importante o una región industrial durante un año completo- proveniente de sus plantas solares y de almacenamiento en las zonas norte y centro del país, en su tercera convocatoria de este tipo desde que estrenó el formato en 2022.

Cómo está el dólar tras el Imacec. Después de que el último Imacec alimentara la discusión sobre una posible recesión técnica, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 925,41 lo que implica un alza de $ 3,01 respecto al cierre del martes. El cobre Comex retrocedía 1,1% a US$ 6,19 por libra, mientras que el petróleo Brent caía 2,2% a US$ 71,3 por barril.