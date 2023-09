Jorge Alessandri (UDI): “No conozco a nadie que en estos 30 y tantos años de AFP diga que lo que anda mal es la parte de inversión”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Gobierno adelantó hace algunas semanas que la próxima semana ingresará las indicaciones a la reforma de pensiones. Esto tiene alerta tanto al oficialismo como a la oposición. Entre estos últimos, está el diputado gremialista Jorge Alessandri.

El legislador está convencido de que “si este Gobierno fracasa en la reforma previsional sería el tercero y ya sería un fracaso no del presidente Gabriel Boric, sino del sistema político, porque habría ya tres gobiernos intentándolo. En esos tres gobiernos han jubilado miles de personas con malas pensiones y nadie lo ha podido arreglar ni mejorar”.

En esta conversación con Diario Financiero, el parlamentario opositor reflexionó acerca de que “cuando uno es gobierno tiene que estar dispuesto a empujar banderas que, muchas veces, no son populares, pero son necesarias. Nuestro sistema de pensiones requiere ajustes”.

E incluso, en ese sentido, plantea que “esta discusión sobre si los seis puntos van a cotización individual o a solidaridad, no es lo más importante. El Gobierno le está haciendo el quite a los temas verdaderamente importantes que hacen la diferencia en el cheque que recibe el jubilado a fin de mes”, sentencia.

-¿Cuáles serían esos temas?

-El primero es la informalidad. Si usted hace un sistema donde el 30% no cotiza, no importa si la solidaridad la administra el mejor privado, con las mejores rentabilidades, que le haya apuntado a la mejor inversión accionaria de la historia: nunca le va a dar la plata si un tercio de las personas no están contribuyendo y todos se están beneficiando. No veo ningún artículo que promueva la formalidad. La gira que tendrían que hacer los ministros Jara y Marcel es la de juntarse con personas en edad activa informales, para convencerlas de que empiecen a cotizar. Esa es la propuesta que, siento, que le falta tanto a la oposición, porque tampoco hemos hablado de eso.

-¿Hay más propuestas difíciles que no se están abordando?

-Lo segundo difícil, pero que es necesario, es que el Gobierno diga que con la expectativa de vida que tenemos en Chile, la más alta de Sudamérica, con la jubilación a los 60 años las mujeres y 65 los hombres no nos dan los números. Entonces, vamos a tener que hablar de una igualdad, quizás, para ambos géneros a los 65 años, progresiva; quizás los hombres van a tener que aumentar a 67. De esas cosas que de verdad cambian el cheque a fin de mes, nadie habla. Y la izquierda y la derecha, estamos en una discusión bastante ridícula de qué hacer con los seis puntos, no tomando en cuenta la informalidad, la edad de jubilación y que si fracasa este intento sería un fracaso del sistema político.

-Usted decía que ambos sectores están en esta "discusión ridícula" respecto de para dónde va el 6%, pero para su sector es una bandera roja, es inamovible que debe ir a las cuentas individuales, aunque en algún momento estuvieron de acuerdo con que una parte fuera a ahorro colectivo, ¿cómo se entiende?

-Es verdad, de partida a mí me tocó votar el 3 y 3 hace dos años y medio en la Cámara, pero no existía la PGU. O sea, si usted pone la Pensión Garantizada Universal, que es un primer peldaño de $ 206 mil para todas las personas que cumplen 65 años, a las personas con pensiones más bajas le soluciona bastante el problema de la tasa de reemplazo. Con ese primer peldaño, que esperamos que llegue a $ 250 mil pronto, la discusión ya cambia, porque el Estado ya hizo solidaridad, a través de la PGU con impuestos generales. El tema es cómo vamos a seguir financiando eso.

-¿Y cómo se resuelve eso?

-Para mí, debiera haber una PGU escalonada en tres peldaños: $ 206 mil para todos, $ 250 mil para los que hayan cotizado 12 años y $ 300 mil para los que hayan cotizado 17 años o más, hombres y mujeres sin hacer distinción.

-¿Como un incentivo a la cotización?

-Efectivamente. Y no puede ser el único, yo siento que es tan importante que coticemos todos, cosa que no se está logrando; 22% de informalidad antes de la pandemia, 30% hoy día y aumentando, que debiéramos tener otros incentivos.

-¿Cómo cuáles?

-Por ejemplo, al postular a una vivienda, que la persona con cotizaciones constantes por más de cierta cantidad de años pudiera avanzar y ser priorizado en la fila; al comprar un bono de libre elección en Fonasa; al pagar sus contribuciones en la primera vivienda, que tuviera un descuento, si es un cotizante formal. Y, así, una serie de beneficios de programas del Estado para que esto empiece a funcionar.

-¿Y si no hay incentivos?

-Si no hay incentivos y es pura carga, para la PYME pagar la cotización es caro, para el independiente es caro y, al final, es no reconocer al trabajador del siglo XXI. Pregúntele, usted, a cualquier trabajador de 25 años si se ve trabajando como empleado en la misma empresa durante 30 años, le va a decir que no, porque ese joven mira la vida laboral distinta a nosotros. Siento que izquierda y derecha estamos planteando una reforma previsional para el trabajador asalariado que duraba 35 años en la misma pega. Eso ya no pasa ni en Chile ni en ningún otro país del mundo.

-¿No hay nada en la línea de los incentivos en la propuesta del Gobierno que le haga sentido?

-Sí, me gusta, por ejemplo, lo que dice la ministra Jara de que la plata que fuera a solidaridad, si llegara a ir a solidaridad, al momento de repatirla se va a repartir 0,1 UF por año cotizado. O sea, ahí están haciendo una pequeña ligazón entre lo que tú cotizaste y lo que te va a llegar de solidaridad. Es pequeñísimo, 0,1 UF es muy poquito, porque es $ 3.600, pero es un pequeño paso hacia reconocer al cotizante y eso no lo estamos haciendo en ninguna de las propuestas.

“Dicen que hay que pegarle un combo a las AFP”

-Otro nudo es la separación de la industria, donde su sector tampoco está dispuesto a ceder…

-En eso dicen que hay que pegarle un combo a las AFP donde más le duela, que separemos la industria… No hay ningún estudio de expertos que nos demuestre que separar la industria va a mejorar el cheque a fin de mes. Y más allá de quién la administra o más allá de cuanto rente, con un 30% de informalidad no nos alcanza para hacer un fondo común solidario. Separar la industria de quién te recauda a quien te invierte no va a mejorar el cheque a fin de mes. Eso es rascar donde no pica. No conozco a nadie, ni he leído a nadie que en estos 30 y tantos años de funcionamiento del sistema diga que lo que anda mal es la parte de inversión.

-Pero sí tiene que haber escuchado, diputado, que a todos les llama mucho la atención, por ejemplo, que cuando caen los multifondos, las AFP igual tienen enormes ganancias. Yo lo escucho todo el tiempo, ¿cómo se explica eso?

-Yo también soy cotizante y me pasa lo mismo.

-Pero, ¿cómo se corrige eso?

-Ternemos que arreglarlo en la reforma previsional y ponerle que si en un año calendario, tu fondo no rentó tienen que devolverte lo que te cobraron en comisiones en ese año calendario. Y esa es una solución que trae muchos beneficios; porque, primero, no le cobran si no le hicieron ganar plata y, segundo, le aumenta el incentivo a las AFP para hacer su pega bien. Esa una reforma que tiene todos los votos de Chile Vamos, estoy seguro. Ahí no hay discusión porque trae beneficios, los incentivos correctos donde hay que ponerlos.

-¿Pero en el destino del 6% y en la separación de la industria, hay que ceder en algún minuto desde su sector, o no? Porque, como usted dice, este es el momento de hacer la reforma, los próximos dos años son electorales y seguro no la van a hacer.

-En la reforma como está hoy día no tiene sentido ceder, pero si el Gobierno nos llegara con un paquete y nos dijera mire estos son los 12 incentivos que le vamos a dar a los que no cotizan para que se conviertan en formales; estas son las 12 calugas, los 12 beneficios… y con eso vamos a lograr que el pozo se agrande.

-Pero si sólo fuera por incentivos…

-Si después nos dicen que el punto de solidaridad va se ser, según una licitación, al administrador más rentable de los últimos cinco años, una cosa privada… Pero si me va a decir que la plata de solidaridad la va a administrar el Ministerio de Desarrollo Social como administró lo de las fundaciones… Pucha, permítame que dude. Yo creo que es una discusión que se puede tener, pero no con la reforma actual. Porque no están yendo a los puntos importantes, edad, informalidad, administración rentable…

-Usted decía que serían tres los gobiernos que fracasan en el intento de hacer una reforma de pensiones si este fracasa…

-Es que no pueden fracasar… no pueden.

“ Edad e informalidad deben estar sobre la mesa”

-Si, tal como están las posiciones, fracasa y dado que algunos dan por hecho que el próximo gobierno podría ser de derecha, ¿estarían dispuestos a plantear el aumento de la edad de jubilación?

-Cualquier reforma seria tiene que ir con el aumento de la edad de jubilación y si cuando eres gobierno no estás dispuesto a bailar un rato con la fea, a proponer temas impopulares que sabes que a la larga son necesarios, no estás preparado para ser gobierno. La edad tiene que estar arriba de la mesa y el tratamiento de la informalidad también.

-¿Con incentivos a la formalización, además, como ha dicho?

-Si el Gobierno me dice que vamos a buscar 10 o 12 premios al que se formaliza, pero también vamos a castigar al informal, está bien, busquemos un consenso. Pero no podemos dejar a un tercio de la fuerza laboral fuera de esta reforma, porque va a quebrar. Puede ser que en el Gobierno de Boric se le suban las pensiones por dos años a los jubilados, pero la plata se va a acabar.

-¿Le preocupa el hecho de que si no se avanza en la reforma de pensiones ahora, el principal desafío del próximo gobierno sea hacerla?

-Mire, la mejor noticia para Chile y para el próximo gobierno, sea de Evelyn Matthei o de otro, es que esté aprobada una nueva Constitución, una reforma previsional y algún tipo de reforma tributaria proinversión; porque si no están despejados esos tres temas vamos a seguir cuatro años más entrampados en la misma discusión. Y el país es de los que está creciendo en Sudamérica, estamos al nivel de Haití. Entonces, sería otro gobierno con los pies en el barro, sin capacidad de crear empleo, de crecer ni de mejorar la productividad, es una generación que usted está hipotecando.