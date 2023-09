Pensiones: Jara anuncia que presentará indicaciones a fin de mes y dividirá la tramitación en dos etapas

La reforma de pensiones no es la única iniciativa que copa la agenda de la ministra Jara. También dedica buena parte de su tiempo a otros proyectos que están en el Congreso, como la Ley Sanna, la Ley Karin y la ratificación del Convenio 176 de la OIT.

Jara cree que han tenido buena recepción en el Congreso porque “vienen precedidas -en la mayoría de los casos- de amplios acuerdos tripartitos”.

En la Ley Sanna, recordó que refuerza un instrumento de seguridad social que partió con un seguro en el Gobierno de la exPresidenta Bachelet. “Años después, se fortalece el acceso a ese permiso para padres y madres con hijos con enfermedades graves” y que “incorpora una quinta contingencia”, ampliando el acompañamiento -por parte de padres y madres- a niñas y niños mayores de un año y menores de cinco años que requieren hospitalización en UCI o UTI.

Jara adelantó que espera que sea despachada en “máximo dos semanas”.

Además, por estos días la ministra no oculta su preocupación ante los últimos accidentes fatales en la minería. “Es muy delicado porque a la fecha ya se alcanzaron los mismos índices de fatalidad que el año pasado completo”.

Junto con la tramitación en el Congreso de la ratificación del Convenio 176 de la OIT -estándar internacional de seguridad y salud del trabajo en el sector minero- que están impulsando, hizo un llamado a los empleadores del sector para que eleven los estándares de seguridad y salud en el trabajo. “Ningún trabajador puede salir de su casa y después no volver o volver mutilado, y de eso hay que hacerse cargo”, sentenció.

Además de acelerar el trámite legislativo, afirmó que está conversando con la ministra de Minería para generar un proceso de fortalecimiento de los estándares de seguridad y salud laboral.

Por último, se refirió al pronunciamiento de la Dirección del Trabajo sobre el teletrabajo y presencialidad. “La Dirección del Trabajo, en el uso de sus facultades técnicas, emitirá un nuevo ordinario para aclarar el anterior y que generó dudas. Hay que hacerse cargo de eso, no se puede desconocer cuando algo así ocurre”, dijo.