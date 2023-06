Reforma de pensiones: la dura respuesta de Juan Santana (PS) a Frank Sauerbaum (RN) por votación particular

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Si bien el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) e integrante de la Comisión de Trabajo de la Corporación, Frank Sauerbaum, advirtió al Gobierno que no están dadas la condiciones para comenzar a votar en particular la reforma de pensiones el martes 4 de julio, como lo tiene contemplado el presidente de la instancia, Juan Santana (PS), este último no parece dispuesto a ceder a la propuesta del legislador opositor de continuar con las conversaciones.

Así lo dejó claro el diputado socialista, quien salió a responder a su contraparte en la comisión, argumentando que ya han pasado ocho meses desde que el Gobierno presentó el proyecto de reforma al Congreso y más de un mes desde que se anunció la fecha de votación particular y no ha habido ningún avance de parte de la oposición.

“No hay más plazo”

“¿Alguien podría pensar que ese no es un plazo prudente para una urgencia ciudadana de la importancia de las pensiones?, cuestionó Santana, advirtiendo que “nosotros vamos a seguir adelante en el cronograma que establecimos”.

Ello, porque -según argumenta-, el oficialismo tiene la convicción de que una reforma tan relevante para el país, no puede seguir dilatándose en el Congreso. Y fue enfático en que “queremos que existan acuerdos, pero creemos que no hay más plazo para la votación”.