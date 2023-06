Reforma de pensiones: RN advierte que no están las condiciones para iniciar votación en particular

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las conversaciones que ha tenido las últimas semanas el Gobierno con la oposición -en particular con parlamentarios de Renovación Nacional (RN)- por la reforma de pensiones aún no ve frutos concretos.

Si bien la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, ha estado con su agenda enfocada en encontrar puntos de consenso que le permitan darle viabilidad al proyecto del Ejecutivo en el Congreso, en parte de la oposición anticipan que hoy no están dadas las condiciones para comenzar con la votación en particular, el próximo 4 de julio.

El jefe de bancada de RN e integrante de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Frank Sauerbaum, advirtió este martes que aún no es el momento para dar ese paso e instó a la necesidad de continuar el diálogo para lograr consensos.

“No están dadas las condiciones en la Comisión de Trabajo para empezar a votar en particular el proyecto de reforma al sistema de pensiones, porque no hemos llegado a un acuerdo, y si lo empezáramos a votar el 4 de julio como se estableció simplemente lo votaríamos en contra y no habría reforma”, explicó.

Próximo encuentro

Sauerbaum, quien ha liderado las conversaciones por parte de la oposición, recordó que “el Gobierno lo sabe, por lo tanto, está impulsando una serie de reuniones. Nosotros vamos a asistir el próximo viernes a una nueva reunión con el Ministerio, porque Renovación Nacional tiene voluntad de que exista una buena reforma al sistema de pensiones, pero no cualquier reforma”.

En ese encuentro, ambos sectores tratarán la solidaridad en el 6% de cotización adicional, uno de los puntos que, hasta ahora, sigue truncando la posibilidad de llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

De hecho, insistió en las condiciones mínimas que se requieren para apoyar la propuesta, las que han sido conocidas como las "líneas rojas de la oposición".

Sauerbaum manifestó que “los chilenos demandan una reforma que les asegure la propiedad de los fondos, la posibilidad de que estos sean legales y también la posibilidad de elegir entre un sistema privado y un público, además de preocuparse de la sustentabilidad del sistema de pensiones que hoy día en el proyecto actual no está garantizando”.