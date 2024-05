Senadora Carmen Aravena y el impacto de la inseguridad en Macrozona Sur: "Muchas licitaciones quedan desiertas por falta de oferentes"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Carmen Gloria Aravena llegó al Senado a representar a la Región de La Araucanía, de la cual es oriunda, de la mano de Evópoli. Pero a poco andar dejó esa bancada y participó en la de Renovación Nacional (RN), para después sumarse donde actualmente milita, el Partido Republicano. Para la senadora, el tema de la seguridad en su región es indispensable para que progrese y deje de ostentar el nada gratificante título de ser la segunda más pobre del país.

En esta conversación con Diario Financiero, explica, entre otras cosas, que la muerte de los tres carabineros hace “evidente que no es posible desescalar, por el momento, el estado de excepción en la Macrozona Sur” y que el Gobierno “se ha dado cuenta que no es posible la subsistencia de la ciudadanía en paz, en la medida que no tenga un estado de excepción permanente”.

- ¿Qué le parece que se hayan cumplido ya dos años de la aplicación del estado de excepción en la región?

- Evidencia que si bien la situación del Estado de Derecho en la región se ha ido recuperando un poco, sigue siendo probablemente el gran problema que tiene el país. Una región que ha tenido 25 años de violencia y de terrorismo, que la mantienen en vilo y también, obviamente, la posibilidad de desarrollarnos económicamente. Es una región en donde lo primero que requerimos para poder avanzar, claramente, es la seguridad que no tenemos.

- El estado de excepción cumplió dos años en la Macrozona Sur, ¿está de acuerdo con que se mantenga?

- Me parece que la muerte de los tres carabineros, que es una señal muy lamentable, hace evidente que no es posible desescalar, por el momento, el estado de excepción en la Macrozona Sur. Es una realidad que no celebro, pero en la medida que no se desarticulen en forma definitiva las orgánicas radicales… Y eso no tiene que ver con un gobierno en particular, sino que con todos los gobiernos que en los últimos 25 años han estado a cargo de la seguridad de la Macrozona Sur.

- En ese contexto, ¿qué le parece que el Gobierno esté poniendo tanto énfasis en la necesidad de avanzar en la agenda de seguridad, con el nuevo acuerdo?

- El Gobierno, y te lo puedo decir como senadora de la región, al inicio romantizó este tema de la violencia y lo desconocía y, después del fallecimiento de algunas víctimas, rápidamente retoma el estado de excepción y hoy día sí se ha dado cuenta que no es posible la subsistencia de la ciudadanía en paz, en la medida que no tenga un estado de excepción permanente. Por otro lado, creo que la agenda de seguridad que se está levantando es lo necesario.

- ¿Cuáles son los temas clave, a su juicio?

- La ley de inteligencia es clave, la ley antiterrorista también, junto con otros temas de flagrancia. Yo soy coautora, con Pepe García, de la Ley de Usurpación, que ha sido una ley muy efectiva, que tuvo mucha crítica respecto de instalar la pena de cárcel. El tema de infraestructura crítica es urgente y creo que la situación en la región también requiere la utilización de esa ley en la medida que el Gobierno termine de implementarla, que no lo ha hecho. Ojalá este año, de aquí a diciembre, esa agenda de tantos proyectos avance. Lo importante es que salgan pronto del Congreso, porque muchas veces tenemos entorpecimiento de los proyectos, principalmente en la Cámara de Diputados. Hay que decirlo, ahí hay más ideología que entrampa muchas veces los proyectos. Si hay algo estructural que va a permitir el desarrollo del país y principalmente en la Macrozona Sur, es el tema de las leyes.

- ¿Cuánto afecta lo que está ocurriendo en la Macrozona Sur a la economía de la región?

- Bueno, en ese contexto puedo decirte que sólo esta semana estuve en vialidad y plantean que se licitan hasta tres veces las obras, obras que podrían estar desarrollando empresas privadas que trabajan principalmente en temas de conectividad, infraestructura, etc.; pero muchas de estas licitaciones quedan desiertas por falta de oferente, producto de la situación de seguridad de la región. En el tema forestal, que fue normalmente el tercer ingreso más grande del Producto Interno Bruto de la región, ha ido disminuyendo con los incendios, que han sido intencionales y que muchos de nosotros creemos que detrás de esto están las orgánicas radicales que han destruido mucho de la masa forestal que le daba empleo a muchas comunas de la zona de Nahuelbuta, Carahue y otras.

Supeditar la agenda económica a la de seguridad

- ¿Cuáles son las áreas económicas más afectadas?

- Esta región es forestal, turística y agrícola, y ha disminuido prácticamente en un 25 % la superficie de cultivo de cereales. Yo soy ingeniero agrónomo, conozco el tema y, lamentablemente, hoy día los créditos son muy altos para comprar insumos, el margen de utilidad es bajo. Pero, por otro lado, el riesgo de tener que pagar peaje para cosechar y sembrar, hace que un grupo de importantes agricultores piense tres veces en desarrollar cualquier tipo de actividad. Hay zonas como las de riego de Malleco, que tienen un tremendo potencial frutícola y que están a la espera de miles de hectáreas que podrían estar plantadas. Incluso hay agricultores, inversionistas, que tienen compradas las plantas, pero hasta no ver efectivamente una mayor tranquilidad y seguridad en la zona, no están interesados en invertir. En la medida que la Macrozona Sur no despegue en seguridad, no va a salir de la situación de pobreza que tiene.

- Dado que se ha reunido con gremios de la zona, ¿tienen cifras acerca de cuánto ha ido bajando la inversión, el crecimiento de la región paulatinamente estos últimos años?

- Estuve hace poco viendo el tema de la Ley de Usurpación con la Sofo, que es el gremio agrícola más grande que tiene la región, y ellos plantean que han disminuido muchísimo. Además, no sólo es un tema de ingresos, también de seguridad alimentaria. O sea, Chile produce el 48% de los cereales en La Araucanía y si La Araucanía deja de sembrar genera un riesgo, porque el mercado internacional está muy complejo, dada la situación bélica que hay en varios países productores de cereales. Por otro lado, uno mira con mucha preocupación que la CMPC esté invirtiendo en Brasil, está bien, la empresa debe estar donde tiene mejor proyección, pero no se ven plantaciones nuevas en la región.

- ¿Está de acuerdo con que habría que supeditar la agenda económica a la agenda de seguridad?

- Totalmente, porque la seguridad en cualquier país democrático implica tener un Estado de derecho sólido, consolidado. En la medida que la ciudadanía esté preocupada de llegar viva a su casa, esa es la urgencia, ningún país se desarrolla económicamente con el nivel de inseguridad que tiene el nuestro. Tenemos un aumento de delitos violentos prácticamente del 30% en los primeros tres meses del año. Entonces, la verdad de las cosas es que estoy absolutamente convencida de que la agenda más importante que tiene hoy día el Gobierno es la de seguridad, y probablemente la informalidad del empleo.

- El vicepresidente del Senado, Matías Walker, decía que una de las ventajas que podría tener un Congreso con 205 parlamentarios es justamente que se puede avanzar en más de un proyecto a la vez y, por otro lado, no necesariamente las mismas comisiones revisan los temas económicos y de seguridad. Entonces, ¿por qué no avanzar en ambas a la vez?

- Claramente se podría avanzar en ambas a la vez, sin duda, pero con el compromiso del Gobierno de que va a agilizar la tramitación de los proyectos de seguridad. Te comento, hay proyectos de seguridad que están atrasados, no porque las comisiones estén atrasadas, sino porque las indicaciones que son responsabilidad del Gobierno no han ingresado. Entonces, creo que sí, en la medida de que haya quizás un aumento de personal legislativo en torno al trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior y la Segpres, de tal manera de poder formar equipos de trabajo más consolidados, con apoyo de los asesores de la oposición y sacar adelante con fechas concretas. Creo que lo que falta es una carta Gantt que el Gobierno debe comprometer. Evidentemente puede haber diferencias al final del día, pero eso podría ayudar, porque solamente tener un listado de proyectos y no dice cuándo los vamos a sacar, cuando esto depende principalmente del Gobierno, son colegisladores.

- En el acuerdo al que llegaron el lunes con las mesas de la Cámara y el Senado, hay un cronograma de despacho de los proyectos.

- De hecho no nos han entregado ese documento todavía. Nosotros, tengo que ser honesta, no hemos tenido reunión de comités y ese documento si bien se firmó, nosotros no hemos tenido acceso a él, pero sabemos la mayoría de los proyectos. Pero sí, siempre hay espacio para trabajar los temas económicos y ver cómo somos capaces de caminar y mascar chicle, como se dice burdamente, porque el país requiere crecer, emprender, tomar la senda del desarrollo que perdió, pero para eso es indispensable el tema de seguridad.