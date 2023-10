UDI da “ultimátum de 24 horas” a Crispi para confirmar su asistencia a la comisión investigadora del caso convenios

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Dos veces se ha negado el jefe de los asesores políticos del segundo piso de La Moneda Miguel Crispi a asistir a la comisión investigadora del caso convenios, a la que fue citado en su calidad de exsubsecretario de Desarrollo Regional (subdere). Pese a que la semana pasada envió un documento en el que explicaba su participación en la validación de la Fundación Procultura; sin embargo, el presidente de la instancia investigadora, el RN José Miguel Castro, aseguró que la misiva no es suficiente, porque impide que se le pregunten una serie de dudas.

Este lunes asistió a la comisión investigadora del caso convenios el contralor general Jorge Bermúdez, oportunidad que aprovecharon para consultar al fiscalizador acerca de si el jefe del segundo piso debe o no asistir al organismo ante la citación cursada, a lo que Bermúdez respondió que “en el caso en particular del señor Crispi que es, efectivamente, la persona que desempeña el cargo de jefe de asesores de la Presidencia, es cierto que no existe todavía una jurisprudencia, no existe una situación que se haya presentado en el pasado respecto de lo mismo y; por lo tanto, a nosotros lo que nos corresponde hoy día es esperar que nos responda para poder emitir el dictamen que evidentemente esperamos hacerlo a la brevedad”.

Acto seguido, Bermúdez añadió que “cualquier persona, en un Estado democrático, que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas, en el sentido que acabo de expresar; es decir, dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones, eso independiente de la denominación que tenga su cargo e independientemente de la forma en que viene denominado”. Tras lo cual, adelantó que oficiará a la Presidencia para que Crispi explique por qué estaría exceptuado del control fiscalizador del Congreso.

A partir de los dichos del contralor, los diputados gremialistas integrantes de la comisión investigadora, Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida, aumentaron la presión sobre el Ejecutivo, imponiéndole a Crispi un “ultimátum de 24 horas” para que confirme su instancia a la comisión; reiterando que de lo contrario rebajarán a $1 peso el presupuesto de la Presidencia, como ya lo anunció la UDI la semana pasada; y, adicionalmente, exigirán a Boric que le pida la renuncia.

Por otro lado, la comisión investigadora solicitará una prórroga de 15 días para su trabajo, que debiera concluir a fines de octubre.