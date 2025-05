"Son dos cosas distintas": Grau confirma que BYD y Tsingshan declinaron convocatoria de Corfo, pero siguen interesadas en otras inversiones en litio

El ministro de Economía, Nicolás Grau, reafirmó que las firmas chinas BYD y Tsingshan declinaron de seguir adelante con un contrato preferente con Corfo para dar valor agregado a productos elaborados con litio, lo que no implica que dejen de invertir en Chile en otras iniciativas.

Grau se comunicó la tarde del jueves con el embajador de Chile en China, Niu Qingbao, para conversar del tema luego de la controversia generada por el desistimiento de las firmas chinas y las responsabilidades por lo ocurrido.

En conversación con radio ADN, la autoridad fue consultada para aclarar lo sucedido, luego de que el Gobierno confirmara los desestimientos y luego la embajada china en nuestro país comunicara que las firmas mantendrán inversiones en litio.

“Son dos informaciones distintas”, explicó Grau, argumentando que “lo que ha dicho la embajada en Chile -que es una muy buena noticia- es que el embajador, con quien también conversé ayer, conversó con estas dos empresas que son muy importantes a nivel mundial y esas empresas manifiestan no solo que siguen interesadas en invertir en Chile, sino que además, porque en particular ByD está en distintos rubros en Chile, pero que además siguen con interés específico en hacer inversiones en litio, en los distintos elementos de la Estrategia Nacional del Litio (ENL)”.

Puntualizó que “distinto es que en uno de los instrumentos que existe, que es un concurso que hace Corfo y que está amparado en los contratos de Corfo y Codelco con SQM y Albemarle de 2018, que es un mecanismo que nosotros no inventamos y que no se creó a propósito de la ENL”.

Detalló que “esos contratos dicen que Corfo puede ofrecer un 25% de la producción de SQM y Albemarle, que pueda garantizar a un productor que sea nacional o que produzca en Chile, que haga valor agregado a partir del litio. Entonces, tú le dices si usted viene a producir en Chile con valor agregado, nosotros le aseguramos un 25% de la producción y un cierto precio y eso se llama un concurso de productores especializados”.

Dijo que esos concursos “se lo ganaron estas dos empresas y una de ellas no cumplió las bases, porque tenía que constituirse como empresa en Chile, eso no ocurrió por distintas razones y la otra empresa había solicitado un terreno a bienes nacionales que se le entregó oportunamente”.

En resumen, indicó que “estas empresas manifiestan que les sigue interesando invertir en Chile en materia de litio y asociados a la ENL, excelente noticia. Además, ha pasado que por diversas razones estas empresas han visto dificultades y no necesariamente van a participar de este contrato específico que les ofrecía Corfo a partir de este concurso”,

Grau reforzó que “son dos cosas distintas: hay un concurso específico de Corfo y la posibilidad en general de invertir en litio en Chile, y lo que manifiesta el embajador es que en esto segundo, las empresas siguen interesadas, lo que es por supuesto una excelente noticia”.

Descartó que el desestimiento se deba a un problema de permisología, al sostener que “son cosas que no están relacionadas… pensar que cualquier problema que ocurra en la economía está explicado por los permisos, este no es el caso".

"Estas empresas en particular no ingresaron ningún proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental, porque no estaban en esa etapa, estaban en una etapa de evaluar la rentabilidad del negocio”, dijo la autoridad y defendió el actuar de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, que ha sido objeto de críticas por parte de diputados de oposición, asegurando que “el actuar de la ministra Rojas y el Ministerio del Medio Ambiente no tiene nada que ver en esto que pasa con el litio”.