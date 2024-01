Cambios en AmCham: Roberta Valenca liderará la entidad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El 2024 inició con cambios al interior de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile.

Según comunicaron desde la entidad, el directorio de AmCham eligió a Roberta Valenca, vice president alcohol category for Brazil and South Cone de The CocaCola Company y actual directora del gremio, como nueva presidenta de la organización para el período 2024-2025.

El cambio se da ya que finalizó el período de presidente de Sergio Rademacher, quien durante los últimos tres años lideró AmCham Chile, "impulsando la estrategia de convertir a Estados Unidos en el principal inversionista y socio comercial de Chile de cara al 2026", destacaron en un comunicado.

“Durante mi gestión continuaremos impulsando el desarrollo de negocios sostenibles entre Chile y Estados Unidos, potenciando el rol de la Cámara como uno de los gremios más influyentes y dialogantes a nivel nacional, y promoviendo la inversión y el crecimiento económico”, fueron parte de las primeras palabras de Valenca tras asumir el cargo.

De acuerdo a lo señalado por la nueva titular, bajo su gestión, además, se continuará impulsando el ESG en las culturas corporativas; el desarrollo tecnológico y digital en las empresas; y la participación activa en las discusiones de políticas públicas que son importantes tanto para la ciudadanía como para sus socios.

Por su parte, Paula Estévez, gerenta general de AmCham, declaró: "Roberta ha sido una destacada directora de la Cámara por varios años. Sin duda, su experiencia y trayectoria profesional le permitirán continuar con el trabajo que venimos realizando como gremio, promoviendo el comercio y la inversión entre Chile y Estados Unidos y la transferencia de mejores prácticas organizacionales”.