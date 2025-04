La sorpresiva idea de Schmidt-Hebbel: “Propongo que en nuestro país y en todos el cargo de Presidente sea ejercido monopolicamente por las mujeres”

"¿Se imaginan que solamente entraran a la papeleta Jara y Tohá por la izquierda y por la derecha solamente la Evelyn? Sería maravilloso", dijo el economista en una actividad de We Are Mef.

Una inesperada propuesta, que dejó descolocada a su audiencia, entregó el economista Klaus Schmidt-Hebbel.

Esto, en el marco del seminario “Entre la Igualdad y la Representación: Debatiendo el Futuro en la Sociedad y el Sector Financiero”, organizado por We Are Mef, una organización que busca visibilizar las carreras femeninas en el sector financiero.

En el evento, que tenía por finalidad debatir en torno a las cuotas de género en los directorios, el también profesor titular de la Universidad del Desarrollo planteó una propuesta que generó sorpresa en la audiencia: “Quiero proponer, por primera vez en mi vida, que es ahora, una sola cuota para las mujeres, que es el ejercicio de poder político máximo”.

En medio de caras y murmullos con dudas, el economista agregó “propongo que en nuestro país, y en todos los países del mundo, gradualmente en la medida que sea posible políticamente, el cargo de Jefe de Estado, de Presidente República, o de Primer Ministro que es jefe de Gobierno, sea ejercido exclusiva y monopólicamente por las mujeres”.

El planteamiento generó asombro. De hecho, más de una participante dudó de la seriedad de la propuesta, ante lo cual el economista planteó que su idea era seria. “La evidencia es durísima. Los 101 millones de víctimas de dictaduras, solo en el siglo 20, son producto de hombres. Hay evidencia empírica de que las mujeres ejercen mucho menos la violencia que los hombres”, aseguró.

La sorpresa en los otros panelistas no tardó en aparecer. Incluso la moderadora de la actividad, Gabriela Salvador, embajadora de We Are Mef y executive director de Vantrust Capital y co-founder de Chile Converge, comentó con asombro “la verdad es que estoy en shock, tomaste un buen desayuno parece”, dijo, desencadenando risas en los asistentes.

La directora de Banco de Chile y vicepresidenta de Comunidad Mujer, Anita Holuigue, no desaprovechó la oportunidad de tomar el planteamiento del economista para llevarlo al debate presidencial. “¿Eso significa que votarás por Matthei?”, le dijo, generando risas en el panel y en el público.

Luego de su exposición, y ya en conversación con el resto de los participantes de la actividad, Schmidt-Hebbel insistió en su propuesta, e invitó al público a reflexionar al respecto.

“Se imaginan de que en vez de 101 o 120 candidatos inscritos a la Presidencia de la República, subsidiados por ese idiota subsidio de pagarle por voto, de los cuales el 90 o 100 son hombres. Uno más idiota que el otro, realmente idiotas. Y solamente haya cinco u ocho mujeres, la gran mayoría brillantes, exministras, con una gran trayectoria. ¿Se imaginan que solamente entraran a la papeleta Jara y Tohá por la izquierda y por la derecha solamente la Evelyn? Sería maravilloso. Eso simplificaría muchísimo y dejaríamos fuera a todos los demás idiotas que están postulando”, planteó.

Visibilizar el talento femenino

El comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Beltrán de Ramón, por su lado, enfatizó que como entidad no tienen una opinión respecto al proyecto de ley que busca avanzar en la incorporación de mujeres en directorios.

Sin embargo, planteó que hay aspectos en los que se puede avanzar para visibilizar a las mujeres y así incluirlas en altos cargos. Para graficar esto, expuso lo que vió en el Banco Central, donde fue gerente general.

“Cuando llegó la presidenta Costa, ella me decía ‘¿cómo hacemos para aumentar el número de mujeres en el Banco Central?’ Entonces hicimos dos cambios, solo dos cambios, y no había ninguna obligación, ni explícita ni implícita de contratar mujeres producto de estos cambios. El primero era buscar mujeres, al menos una mujer competitiva en la terna, que al final siempre se encuentran. Y segundo, que en el comité de evaluación hubiera una mujer y no puros hombres. Con esos dos cambios el porcentaje subió”, relató.

Anita Holuigue, por su lado, abordó la relevancia de buscar talento femenino. “Cuando el exPresidente Piñera fue electo, antes de asumir me pidió a mí y a dos personas más que por favor buscáramos mujeres para los directorios de empresas públicas”, contó, y agregó que, tras un extenso y dedicado trabajo “encontramos mujeres talentosas, que estaban totalmente invisibilizadas”.

Con todo, la actividad finalizó reiterando que para potenciar el desarrollo de las mujeres en los ámbitos profesionales, es crucial avanzar en flexibilidad y en una agenda de cuidados.