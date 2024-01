Lo que dejó el Congreso de la CUT: convocatoria a paro y llamado a avanzar en negociación multinivel y pensiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Varias noticias y planteamientos dejó el XIII Congreso Nacional Ordinario "José Luis Figueroa Jorquera" de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), realizado este 11 y 12 de enero, llamado así en memoria del exdirigente sindical y padre de la hoy secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa.

En la cita, que logró reunir a más de 325 dirigentes sindicales de todo el país, la Central tomó definiciones respecto a la hoja de ruta que seguirán este 2024, con la cual esperan posicionar los temas de relevancia para los trabajadores.

“La CUT no es apolítica y le corresponde representar los intereses, los anhelos y derechos de las y los trabajadores, y ser contraparte de cualquier Gobierno y de los empresarios. La CUT es una organización independiente y autónoma, no responde al mandato de ningún partido político. La CUT no es, ni pertenece a ningún Gobierno”, fueron parte de las palabras del presidente de la CUT, David Acuña.

En esa línea, si bien el dirigente sindical valoró algunos de los avances en materia laboral que se han logrado bajo la administración de Gabriel Boric, como la reducción de jornada y el alza del salario mínimo, criticó que en el último tiempo el Gobierno “se apartara” del diálogo con los actores.

“Rechazamos la dirección que ha tomado el Gobierno, apartándose del verdadero diálogo con los movimientos sociales organizados y representativos, priorizando el diálogo con los dueños del capital, sometiéndose al chantaje de la derecha”, dijo Acuña, agregando que el Ejecutivo ha dejado a los trabajadores “solo en un rol decorativo para las acciones mediáticas y cortes de cintas de las autoridades”.

Considerando estos hechos, el timonel de la multisindical señaló que como Central tomaron la decisión de convocar a un paro nacional el próximo 11 de abril y, de la mano con esto, exigieron mayores avances en temas relacionados a la negociación multinivel, la reforma de pensiones, entre otros.

El destino de las reformas

Con respecto a la negociación multinivel -también conocida como negociación ramal-, la postura de la CUT es que se avance en una iniciativa que permita “devolverle la capacidad de negociar por sus afiliados a las confederaciones, sindicatos nacionales, incluso si más de una organización de una misma rama lo quiere hacer, así como reponer los tarifados nacionales”, expuso Acuña.

Sus palabras fueron reforzadas por Eric Campos, secretario general de la CUT, quien agregó que en este tema es de especial relevancia para la Central “no caer en el debate tecnocrático”.

Con respecto a la reforma previsional, desde la Central se mostraron críticos con la propuesta del Gobierno que apunta a destinar tres puntos a solidaridad, dos a capitalización individual y el 1% restante a fortalecer el empleo y formalidad de las mujeres (financiando sala cuna y una compensación por expectativas de vida).

“Nosotros no estamos de acuerdo con que hoy día se plantee financiar sala cuna con las pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Sala cuna tiene que ser un proyecto diferenciado”, dijo Acuña, agregando que el 6% de cotización adicional debe ir “completamente a un pilar solidario que permita generar mejores pensiones ahora y una inyección de liquidez a los trabajadores, a los actuales jubilados, pero también que entregue un modelo de mejores pensiones también para los futuros”.

Con todo, pese a estos planteamientos, Acuña recalcó que como Central "tenemos buena relación con la ministra Jeannette Jara. Tenemos buena relación con el ministro Mario Marcel, pero son con los únicos ministros que tenemos relación. A los otros ministros les pedimos reuniones pero no nos escuchan. Parece que hay que pedirlas con un lobista para poder generar esas reuniones", criticó.

Pero los dardos no fueron solo para el Gobierno, también hubo espacio para cuestionar el rol del empresariado y la oposición en el debate de diversos temas como el pacto fiscal y la propia reforma de pensiones.

“Una de las conclusiones que estamos sacando de esto es que nosotros rechazamos y condenamos la actitud de la CPC, la manera en que ha intentado intervenir en política. Recordemos que la CPC fue un componente más del comando del "A favor", señalaron además que iba a haber inestabilidad en el país si ganaba el "En contra". Entonces ahora como pierden, quieren dar vuelta la página rápidamente y quieren pasar a conversar”, criticó Campos, agregando que como Central descartan conversar en torno a la propuesta fiscal del empresariado.

Los temas internos

Si bien en un inicio se esperaba que en este congreso la Central también analizara temas internos relacionados a los estatutos, como el sistema de votación y la implementación de fueros para los dirigentes sindicales de regiones, dichos tópicos serán analizados en otra instancia.

“Nosotros hemos determinado que la segunda quincena de mayo vamos a tener una discusión no exclusivamente de estatutos, sino que de fortalecimiento sindical, y lo que hemos hecho hoy día no es tirar la pelota al córner, es poner al centro lo importante y lo importante son los objetivos políticos, el paro nacional, las demandas sociales y políticas”, dijo Campos.

Con respecto a los planteamientos de algunos sectores de la CUT que han pedido priorizar estos temas, el dirigente agregó que “lamentamos algunas voces que entiendan el mundo al revés y que crean que lo primero es la discusión estatutaria y luego la discusión política. Ese no es el camino que ha determinado el conjunto de este Congreso de manera democrática”, acotó.