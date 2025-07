Bergoeing y efecto de recurso en el TC por permisos: “El nivel de incertidumbre para la inversión es altísimo”

Un mal sistema de permisos limita la productividad. Y una buena reforma puede transformar al Estado en un habilitador del desarrollo.Esta es la temática que analizó el economista Raphael Bergoeing en una nueva edición del Doble Click Económico, documento de análisis elaborado por Icare y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

Desde hace casi dos décadas, la productividad en Chile se ha estancado, recuerda el autor. “Las causas son múltiples y, en su mayoría, estructurales. Sin embargo, hay una que destaca por su urgencia y por contar con amplio consenso técnico y político: el deficiente sistema de permisos para la inversión”, se lee en el texto.

El también presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) planteó que invertir permite adoptar nuevas tecnologías, expandir capacidades, mejorar procesos y formar capital humano. “Sin embargo, cuando el sistema de permisos es lento, inestable o incierto, se genera un ‘impuesto implícito al capital’ que encarece artificialmente las decisiones de inversión”, afirmó.

Ello también se refleja en altos costos regulatorios, que decantan en informalidad, donde la productividad media cae.

A su vez, los recursos no fluyen hacia los proyectos más productivos, sino hacia los más hábiles en navegar el sistema, hay una menor competencia, entre otras consecuencias.

Los efectos y los pendientes

El análisis de Icare y la Escuela de Negocios UAI se da luego de que el Congreso aprobara la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, más conocida como ley de permisos.

“Es un avance súper importante”, reconoció Bergoeing, y aseguró que la norma tiene algunos aspectos que deberían tener efecto inmediato en la productividad, como la declaración ex ante que reemplaza a la fiscalización ex post de los proyectos de inversión.

Otras dimensiones, advirtió, requieren un cambio cultural en términos de cómo se procesan las cosas, o uno tecnológico o de recursos que hoy día no están disponibles y que deben ser aprobados en el Presupuesto para que se pueda implementar a partir del próximo año.

Pero también mostró preocupación porque “deja dos grandes temas fuera, que son súper relevantes para un montón de proyectos, sobre todo proyectos grandes, que son el tema ambiental y el Consejo de Monumentos Nacionales”.

Respecto al primero, dijo que “no tenemos idea si se va a aprobar algún día o no, y donde claramente hay una diferencia entre cómo la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Economía plantean el análisis costo beneficio de esta cuestión”.

“Mientras no se apruebe, eso te deja absolutamente una de las patas de la mesa no resuelta, que funciona mal”, agregó Bergoeing.

Pero ya hay una piedra en el camino: el grupo de 42 diputados oficialistas que presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar algunos artículos de la Ley, que, a su juicio, “transgreden garantías constitucionales como el derecho a la salud y al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

“El nivel de incertidumbre que genera para la inversión es altísimo”, sostuvo el economista.

A juicio del presidente de la CNEP, “esta es una señal de que esta cuestión no tiene que ver con que hay ciertas cosas en las que no están de acuerdo, en términos de que se puedan resolver; sino que tiene que ver con que básicamente no quieren que haya ninguna reforma”.

“Las inversiones importantes para el país, son inversiones típicamente muy a largo plazo, que son las que mueven la aguja y cambian la productividad. Y mientras más a largo plazo son las inversiones, más incertidumbre hay con respecto al futuro. Y más relevante, entonces, es que el rayado de cancha no esté claro”, planteó.

“Y si aparece un grupo parlamentario relevante por su cantidad, oficialista, que a los pocos días de aprobado el proyecto, decide llevarlo al TC, uno se pregunta si de verdad hay un acuerdo suficientemente amplio en el mundo político”, agregó Bergoeing.

“El mayor enemigo es la incertidumbre”, dijo también la integrante del Círculo de Personas y Organización de Icare, Florencia Iglesias.

“Nuestro sistema de permisos continúa atrapándonos en su laberinto, incrementando los síntomas de su fracaso: baja productividad, informalidad creciente, trabas a empresas medianas y prevalencia de la inversión de corto plazo”, añadió.

A su vez, criticó la “tantas veces mezquina”, voluntad política para “salir del laberinto”.