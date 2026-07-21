CFA ve espacio para fortalecer implementación de sus sugerencias más importantes

Aunque el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) destaca que la mayoría de sus recomendaciones han tenido algún nivel de acogida por parte del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), el organismo encendió una alerta: los mayores avances se concentran en aquellas de relevancia media, mientras que las de mayor impacto para la sostenibilidad de las finanzas públicas muestran un menor grado de implementación. Este es el principal diagnóstico del informe de incidencia publicado por el organismo, en el cual revisa lo emitido entre septiembre de 2019 -cuando comenzó a operar el Consejo- y diciembre de 2025.

En este periodo la entidad elaboró 286 sugerencias únicas, sin contar reiteraciones. De esa cifra, 72 sugerencias están pendientes de evaluación, por lo que el análisis considera 214. De este universo, 157 (73,4%) registran algún grado de acogida por parte de la autoridad fiscal, ya sea total (36%) o parcial (37,4%), mientras un 26,6% no fue acogidas.

Sin embargo, si bien el CFA concluye que estos antecedentes dan cuenta de una incidencia relevante, señalaron que una parte importante de aquellas que han tenido una acogida total o parcial son de relevancia media.

“Estos antecedentes sugieren la conveniencia de continuar fortaleciendo los mecanismos que permitan una implementación más plena y oportuna de las recomendaciones de mayor relevancia”, dijo la presidenta del CFA, Paula Benavides.

El informe muestra que, durante sus primeros seis años de funcionamiento, el CFA concentró sus sugerencias en la evaluación de la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas (57% del total).

En segundo lugar, se ubicaron aquellas asociadas a la función de formular observaciones y proponer a Hacienda cambios metodológicos y procedimentales para el cálculo del Balance Estructural (17,8%), seguidas por las vinculadas con evaluar y monitorear las proyecciones de los indicadores que guían las reglas fiscales y de los activos financieros del Tesoro Público (12,2%).

Entre los principales hitos que el CFA identificó como fruto de sus planteamientos figura la incorporación de la regla fiscal dual y de las cláusulas de escape y convergencia en la Ley de Responsabilidad Fiscal, además de avances en la reversión de gastos extraordinarios asociados a la pandemia, cambios relacionados con la PGU, la reforma previsional y mejoras parciales en la contabilización del CAE.