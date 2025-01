En 2024, Hacienda vendió US$ 6.800 millones en dólares en el mercado local, casi la mitad que en el 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Gobierno cuenta anualmente con un stock de divisas extranjeras, principalmente dólares, de las cuales puede disponer para financiar el gasto público.

¿La razón? Los desembolsos del Fisco se realizan en pesos chilenos, por lo que para financiar el funcionamiento y el déficit del aparato estatal se requiere vender divisas a cambio de moneda local.

Un informe elaborado por Itaú cuantifica a cuánto ascendieron los movimientos del Ministerio de Hacienda en el año 2024 y entrega una proyección de lo que podría ocurrir este año.

El reporte del economista jefe del banco para América Latina, excluyendo Brasil, Andrés Pérez, y de los investigadores Vittorio Peretti y Andrea Tellechea, recalca que el Fisco chileno ha sido un "partícipe activo" del mercado cambiario en los últimos años. De hecho, recuerda que en 2020 se anunció que realizaría ofertas "competitivas" en subastas de dólares ubicados en el Tesoro para financiar el crecimiento del gasto por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Así, según cálculos de Itaú, el año pasado el Fisco vendió dólares en el mercado local por US$ 6.892 millones, cifra que se ubica muy por debajo de los US$ 12.200 millones del año anterior.

La cifra se desglosa en 79 días de operaciones durante el año, en el que se liquidaron US$ 87,2 millones por jornada. La oferta mínima fue de US$ 20 millones y la máxima US$ 300 millones, calcula el banco de capitales brasileños.

¿Y qué esperar para este año? A la espera de que Hacienda anuncie su calendario de ventas, al reporte apunta a un monto similar al del 2024, en torno a US$ 6.800 millones.

Las ventas de dólares tienen como objetivo financiar el gasto y el déficit fiscal, no apuntar a un objetivo para el valor del tipo de cambio.

Emisiones soberanas

Según explica el reporte, el stock de divisas del Gobierno Central está alojado principalmente en el Tesoro y los fondos soberanos, como el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP).

Así, los activos líquidos en dólares (alojados en "Otros activos del Tesoro Público") totalizaron US$ 878 millones al cierre de noviembre. Al mismo período, el FEES registró un valor de mercado de US$ 3.700 millones (1,1% del PIB), mientras que el FRP US$ 9.600 millones (2,9% del Producto). Mientras que en forma separada, el Banco Central mantiene reservas internacionales por US$ 44.900 millones, lo que equivale a un 13,8% del tamaño de la economía al cierre del penúltimo mes del 2024.

Los activos en dólares en el Tesoro acumulan principalmente fondos provenientes de ventas de bonos en el exterior, préstamos otorgados por organismos multilaterales, ingresos provenientes del cobre, retiros periódicos desde los fondos soberanos, y transferencias desde empresas de propiedad del Estado.

"El Ministerio de Hacienda goza de un superávit de dólares en términos de flujos, ya que los ingresos en dólares superan ampliamente los egresos. Estos últimos se expresan principalmente a través de la amortización de deuda denominada en moneda extranjera y pagos de intereses, transferencias periódicas hacia los fondos soberanos y otros", explican Pérez, Peretti y Tellechea.

Para este año, el reporte estima que el Fisco chileno tendrá flujos de ingresos en dólares por US$ 10.600 millones, mientras que los egresos ascenderían a US$ 3.800 millones. Esto daría espacio para ventas de dólares en el mercado local por US$ 6.800 millones.

Asimismo, el informe -enviado a clientes el 6 de enero- anticipaba una "considerable" emisión de bonos soberanos chilenos para los próximos días, lo que ocurrió este martes con la colocación de US$ 3.400 millones a través de instrumentos denominados en dólares y euros.

"Las ventas de dólares se retomarían de manera más regular después de esta emisión, probablemente hacia fines de este mes", anticipa el análisis.