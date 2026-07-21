Mercado ve por ahora impactos acotados en la actividad en julio y la trayectoria de los precios

“No se ha manifestado hasta el momento ninguna variación en los precios actuales de fruta o verdura”, dijo el subsecretario de Agricultura.

El temporal confirmó uno de los temores que algunos analistas ya advertían a inicios de año: la llegada de El Niño podía afectar la actividad económica y los precios del país.

Una consideración que, en algunos casos, se vio reafirmada por el análisis que publicaron economistas del Banco Central a comienzos de junio con el título El fenómeno de El Niño y sus posibles impactos económicos en Chile.

El punto es que el frente de mal tiempo no pareció arribar en el mejor momento. Tras cuatro meses de baja, que golpeó las expectativas de crecimiento para 2026 -ahora rondan el 1,5%-, el mercado ya comenzaba a entusiasmarse con un repunte del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) en el sexto mes del año y un segundo semestre más positivo.

Y aunque aún es “temprano” para cuantificar el efecto de lo sucedido en los últimos días , bien “podría introducir un sesgo acotado a la baja para el Imacec de julio”, señaló el economista jefe de Credicorp Capital Chile, Samuel Carrasco.

Para el economista de Itaú, Ignacio Martínez, el shock también sería “acotado”.

El canal principal sería la interrupción temporal de algunos servicios, como educación, comercio, construcción y transporte.

No obstante, Carrasco añadió que las consecuencias podrían verse compensadas por mejores perspectivas para la generación hidroeléctrica y la reconstrucción en las zonas afectadas.

Precisamente, con una visión muy similar, el estratega de mercado y Economista para Latinoamérica de Zurich, Gustavo Yana, precisó que la experiencia de eventos similares indica que una parte importante de estas disrupciones suele revertirse en los meses siguientes.

De hecho, mantuvo su proyección para la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de este año en torno a 1,5%, aunque -admitió- con un riesgo de que sea menor.

El economista senior de Coopeuch, Nicolás García, explicó que su pronóstico para el PIB de 1,6% para 2026 ya incorporaba un impacto negativo sobre la actividad, asociado a la llegada de El Niño.

4,3 % fue la inflación anual en junio.

¿Impacto en inflación?

Ya en el terreno de los precios, y basado en la información disponible hasta ahora, Yana también dijo que espera un efecto “acotado y transitorio” sobre la inflación general -hoy sobre el 4%-, más visible en determinados alimentos que en el resto de la canasta.

Para Carrasco se tratará de “un ligero sesgo al alza” en los precios de los alimentos, principalmente frutas y verduras de temporada.

Haciéndose eco de aumentos en algunos alimentos frescos, la economista de BICE Inversiones, Marcela Calisto, afirmó que todavía no es posible afirmar que habrá un impacto relevante sobre la inflación general.

“Los efectos podrían ser acotados y concentrados en determinados productos o regiones. El riesgo sería mayor si los problemas logísticos se extienden o si aparecen daños más amplios en las cosechas”, expuso.

Martínez precisó que todavía es necesaria una apreciación más completa con una evaluación de las zonas agrícolas afectadas, además de otros daños que podrían suceder en carreteras o caminos que pudieran encarecer la distribución de productos.

El mismo presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, reconoció este lunes que por “destrozos de carreteras, principalmente en zonas del norte, podríamos tener algunas dificultades”, pero añadió que mantendrán su compromiso con el abastecimiento.

“No se ha manifestado hasta el momento ninguna variación en los precios actuales de fruta o verdura”, sostuvo el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian.

De todas formas, añadió que de haber alguna “afectación en sectores hortícolas”, la oferta podría sentir los impactos en “dos, tres o cuatro semanas más”, algo de lo que la cartera estará pendiente.

1,6 % creció el Imacec en julio de 2025.

“Existen reservas”

Pese a que la vega de Lo Valledor recibió un 20% menos de productos que en un domingo normal, desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) indicaron que existen reservas de papas, cebollas y hortalizas provenientes del norte.

“Estamos monitoreando posibles interrupciones en las cosechas de cítricos y paltos, además de las dificultades de funcionamiento de ferias libres en algunas comunas. Mientras exista oferta suficiente, los precios no debieran registrar alzas significativas”, afirmó el presidente de la SNA, Antonio Walker.

Frutas de Chile, que reúne a las empresas exportadoras del país, tampoco registró daños significativos en huertos ni en infraestructura, pero sí en la conectividad vial, lo que podría generar retrasos en el traslado de trabajadores, insumos y frutas. Según el presidente de la agrupación, Iván Marambio, “aún es prematuro anticipar eventuales efectos en la disponibilidad de fruta o en el mercado. Por ahora, no existen antecedentes que indiquen una disminución relevante de la producción”, y agregó que seguirán monitoreando la evolución del sistema frontal para evaluar posibles impactos.

En el mercado también se asume que la situación aún está en desarrollo y, además, advirtieron que coincide con el retorno de la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, que presiona el precio del petróleo.

El economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, reparó en que los forwards de inflación aumentaron 0,2 punto porcentual (pp.) el lunes en respuesta a efectos de lluvias -y al escenario externo-, lo que ubicó la proyección anual de inflación 2026 en 4,3%.