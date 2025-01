Cordero responde al fiscal nacional ante críticas por recortes: “No hay autonomías presupuestarias”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, respondió a la molestia manifestada por el fiscal nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, quien sostuvo que se afectará el desempeño de la institución con el recorte de $ 7.000 millones en su presupuesto para 2025 decretado por el Ejecutivo.

Cordero explicó que la rebaja fue zanjada en la votación del Presupuesto 2025 durante el debate parlamentario y que aplica a todos los ministerios, salvo en áreas como seguridad (policías) y salud.

En entrevista con Radio Infinita, la autoridad indicó que “me voy a hacer cargo de las inquietudes del fiscal nacional y no de inquietudes anónimas de fiscales que entiendo que son profesionales del derecho y que comprenderá que, supondría yo, que las teorías de la conspiración las podrían dejar en una sobremesa”.

En cuanto a los dichos del Valencia, Cordero planteó que “él ha dicho que ha mantenido una relación problemática con el Ministerio de Hacienda, y creo que es conveniente indicar, no sólo para él, sino que para todos quienes nos escuchan, que en Chile no hay autonomías presupuestarias, que usted puede tener autonomías constitucionales desde el punto de vista funcional, pero no hay autonomías presupuestarias”.

Afirmó que “a nadie se le puede pasar por la cabeza que esto sea una reacción del sistema político", descartando que se afecte la agenda de seguridad, porque “no hay recorte para las policías, que es el eje central sobre el caso de la lucha contra la delincuencia”.

Señaló que el tema del ajuste presupuestario también se está desarrollando con la Contraloría: “Por cierto que el de la Contraloría no se debate por la prensa. A eso me refiero con las formas institucionales, pero bueno, cada institución con su estilo y la responsabilidad del Estado de Chile es garantizar la continuidad y sobre todo la focalización”.

Cordero también anunció que en los próximos días se va a desarrollar una reunión entre el Ministerio Público con Hacienda para conversar sobre el tema presupuestario.