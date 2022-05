Estado regional: coordinación con el nivel central y gradualidad de implementación alertan a expertos

La consigna de que “Santiago no es Chile” se ha ido instalando con fuerza con los años. Tal ha sido su respaldo, que el borrador de la nueva Constitución establece que “Chile es un Estado Regional”, un eje transversal al articulado, según las y los constitucionalistas reunidos por DF.

Las y los académicos explican que lo que se dio en la Convención Constitucional fue una discusión entre quienes preferían un Estado unitario y quienes se inclinaban por uno federal, pero finalmente se optó por un modelo intermedio.

Si bien reconocen aspectos positivos, advierten que se podrían producir conflictos de competencia entre las autoridades centrales y regionales, por ejemplo, en coordinación, y también entre las mismas regiones, ampliamente dispares -en recursos, población y territorio- entre sí.

Otra alerta es sobre la gradualidad de la implementación del Estado regional, y hacen un llamado a que sea paulatina. De hecho, recuerdan que las bajadas a una normativa requerirán un debate colectivo, y son el desafío que viene.

Principales propuestas

del borrador

Tomas Jordán:

es una relación obligatoriamente de coordinación

Para Jordán, la decisión de la Convención de avanzar en autonomía regional y territorial, responde a una demanda latente por parte de las regiones, pero que a nivel central nunca prosperó. “Había un interés por distribuir poder, pero no había una voluntad política real”, dice.

Con todo, para él lo aprobado por la Convención parte de un modelo “muy puntudo”, pero en el cual el Estado centralizado y los estados regionales tendrán una relación “obligatoriamente de coordinación”. Así, bajo su perspectiva, el marco general de la legislación nacional estará determinado por el Estado central, pero las regiones podrán dictar leyes de adecuación de la legislación nacional, ajustándolas a sus territorios. “Es un cambio clave en la forma de distribución de poder. Me parece que es un modelo distinto, no es un modelo osado, para nada”, sostiene, agregando que el gran punto que está por verse es la coordinación entre el nivel central y las regiones respecto a su política pública.