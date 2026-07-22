Ley de Reactivación: Hacienda analiza presentar cuatro vetos y ministro García descarta inconstitucionalidad de invariabilidad

Se trataría de un veto por materia para revertir lo aprobado por el Congreso respecto al olvido financiero que elimina registros de deudas a los cinco años y el fin al anatocismo, entre otras normas.

A la espera de la definición del único punto que debe resolver la comisión mixta del proyecto de ley de Reactivación y Reconstrucción -cuyos ejes centrales fueron aprobados por el Congreso-, el Ministerio de Hacienda se encuentra analizando la presentación de cuatro vetos supresivos para eliminar del texto que debe conocer el Tribunal Constitucional materias que considera inapropiadas y que no fueron patrocinadas por el Ejecutivo.

Se trata de un veto por materia para revertir lo aprobado por el congreso respecto al olvido financiero que elimina registros de deudas a los cinco años, el pago en 30 días a las pymes, fin al anatocismo -el cobro de intereses sobre intereses- y el que restituye los servicios básicos por no pago en sectores afectados por los temporales.

Los vetos podrían ser ingresados la próxima semana y deben ser tramitados tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo en conversación con Radio Infinita que “el ministro de Hacienda, está analizando las situaciones que pudieran ser objeto de veto” y que “esperamos que lo pueda ya resolver, si no es esta semana, será la próxima, porque también nos interesa poder finalmente promulgar el proyecto de ley y estando vetos pendientes no se podría promulgar”.

García Ruminot también se refirió a los requerimientos presentados por la oposición ante el Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria y compensación fiscal a las inversiones que enfrenten una anulación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) afirmando que “vamos a ir al TC a defender la posición del Ejecutivo. Nosotros consideramos que nuestro proyecto cumple cabalmente con las normas constitucionales”.

Explicó que “esperamos que el TC falle en favor de la tesis del Ejecutivo. Chile ha tenido invariabilidad tributaria, por lo tanto, yo no veo que vaya a haber ahí un problema de constitucionalidad”. Mencionó que, incluso, “eso están haciendo los países con los cuales competimos. Argentina acaba de aprobar invariabilidad tributaria por 30 años. La de nosotros, la mayor quedaría en 20 años”.

Sobre las objeciones a la compensación fiscal por anulación de RCA sostuvo que “es bastante injusto de que usted hace una inversión y va cumpliendo las distintas etapas, le van aprobando los proyectos, va cumpliendo con todas las exigencias que le hacen, y porque en la última etapa alguien pone un requerimiento, un tercero pone un requerimiento ante los tribunales, y los tribunales finalmente resuelven de que todo lo obrado por todos los órganos públicos que han autorizado, estuvo mal hecho”.

Enfatizó que “eso va a obligar a que las distintas instancias del Estado donde se van aprobando los proyectos, puedan tener todo el rigor”, concluyó.