Democracia Viva: Contraloría entra al caso suspendiendo toma de razón de convenios en todo el país

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Ante los cuestionamientos, tema que ya está en la Fiscalía, a las transferencias que a través desde algunos organismos públicos se han hecho a distintas fundaciones, la Contraloría General de la República decidió entrar no sólo al debate, sino que tomar medidas concretas para asegurarse de que no existen irregularidades en los convenios con entidades privadas en que hay recursos públicos involucrados. Ello haciendo el punto de que no todos los convenios deben pasar por el control de este organismo.

En este contexto, fue el propio contralor Jorge Bermúdez quien informó este jueves que la semana pasada se tomó la decisión de suspender la tramitación de la toma de razón de aquellos convenios que pasan por la Contraloría. Explicó que la decisión es a nivel nacional y que en su momento se le comunicó a las contralorías regionales.

Democracia Viva: diputados UDI exigen la salida de Montes y Jackson por “complicidad” en el caso

Pero, Bermúdez, insistió en que “esto es respecto de aquellos actos que se tramitan por la Contraloría, sobre aquellos que no, no podemos ordenar esa suspensión”. Y añadió que la Contraloría ya ha pedido información al Ministerio de Vivienda sobre los convenios que están en tela de juicio.

Bermúdez llama a no generar falsas expectativas

No obstante, el contralor también aclaró que “el Estado, todos los años, transfiere miles de millones de pesos a corporaciones y fundaciones privadas; por lo tanto, es no es una cosa que tiene que ver con algo puntual de este caso. Esta es una situación bastante más amplia, que, evidentemente, supone que tal vez hay que regular de mejor manera”.

Y aclaró que la investigación que está realizando la Justicia es muy preliminar aún, por lo que la Contraloría está recién recabando los antecedentes y cuando tenga la información necesaria también se la harán llegar a la Fiscalía. La autoridad admitió que puede ser posible que en los casos investigados se hayan fraccionado las transferencias para evitar el control de legalidad de Contraloría; no obstante, “eso es presumir una determinada intencionalidad y nosotros, primero, tenemos que averiguar bien qué ocurrió en este caso y por qué esos montos quedaron bajo el umbral del control previo de la Contraloría”.

Por lo mismo, Bermúdez instó a no generar falsas expectativas con la labor de la Contraloría en este tema, ya que si al revisar los convenios no encuentra nada irregular, “la Contraloría va a decir que no hay ningún problema y, por lo tanto, no necesariamente, en virtud de ese control, se va a descubrir un hecho que pueda ser de corrupción”, advirtió.