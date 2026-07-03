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Concesionaria del Aeropuerto de Santiago pierde demanda contra el MOP por sobrecostos en construcción del terminal

El último de los tres procesos que enfrentaba al Estado con la sociedad de origen francés finalizó hace poco más de un mes. La firma pedía US$ 50 millones de indemnización.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Aeropuertos Concesiones MOP Construcción sobrecostos Santiago
<p>Concesionaria del Aeropuerto de Santiago pierde demanda contra el MOP por sobrecostos en construcción del terminal</p>

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