Gremio de desarrolladores de viviendas sociales hace un llamado al Gobierno para agilizar procesos de construcción o "no se llegará a la meta"

No es novedad que el déficit habitacional en Chile es un grave problema al que se han tenido que enfrentar las autoridades. Según los últimos datos entregados por el Gobierno, éste estaría llegando a las 650 mil viviendas, la cifra más alta desde que se mide.

Para combatir este problema, en el 2022 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lanzó el Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025, estrategia desarrollada para abordar con urgencia el déficit habitacional que existe en el país.

El plan llega además a ayudar a cumplir la meta de campaña del Presidente Boric de entregar 260 mil viviendas durante su periodo de gobierno. Pero la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS) tiene una “negativa” visión al respecto: si no hay un cambio en el plan entregado por la cartera liderada por Carlos Montes, va a ser imposible llegar a la meta propuesta.

“El plan impulsado por el Minvu y el Presidente Boric tiene una lectura acertada de la urgencia habitacional que estamos viviendo, pero es muy exigente y las condiciones de la industria no nos favorecen. Hoy en día el sector está viviendo una crisis muy profunda, si seguimos igual no vamos a cumplir la meta”, manifestó Carlos Marambio, gerente general de la entidad gremial.

A pesar del diagnóstico que tiene la ADVS, el ingeniero civil industrial destacó que sí hay posibilidades de revertir este panorama. El gremio propuso diversas medidas de corto plazo a las autoridades para agilizar las gestiones e impulsar la industria en el contexto de esta “difícil crisis”.

“Si la velocidad de la construcción de las obras sigue así no vamos a llegar a la meta, pero estamos a tiempo de cambiar esto, por eso el llamado de urgencia a que el Gobierno acoja las medidas presentadas”, enfatizó.

Medidas de la ADVS

El paquete de propuestas presentado por la ADVS llegaría a complementar los dos programas fundamentales del plan de emergencia -el DS49 y DS19- para poder agilizar y flexibilizar el programa, con el objetivo de atraer mayor inversión y empresas interesadas en cumplir la meta.

“Acá no hay falta de voluntad, al contrario, los privados están muy dispuestos. Existe la capacidad, pero no se está aprovechando por la industria. Las condiciones actuales no son óptimas para atraer inversión ni empresas", señaló Marambio.

Una de las medidas que presentó el gremio para impulsar la industria es que las viviendas de bajo precio traduzcan su valor real, ya que muchas veces están “subvaloradas”. “Creemos que el monto de las viviendas debería subir para reflejar la realidad del costo de construcción, para que el valor final del proyecto equipare los costos y estos se hagan viables financieramente”, señaló el gerente general.

En la misma línea, la ADVS comentó que el crédito especial que tenían las empresas constructoras disminuyó del 100% a un 50%, por lo que es necesario que haya una compensación para las compañías equivalente al monto de reducción, para no retrasar el plan de emergencia del Gobierno.

Por último, una de las medidas más necesarias según el gremio es agilizar los tiempos de entrega. Al terminar un proyecto, pueden pasar entre seis a ocho meses para que la vivienda llegue a la familia, periodo que se podría reducir a la mitad.

“Esto debiera demorar dos meses, pero es todo muy engorroso y burocrático. Esta medida es solo de gestión, de agilizar procesos que se hacen cada vez más lentos porque pasan por demasiadas manos”, afirmó Marambio.

El ingeniero destacó que, sumada a las estrategias ya mencionadas, hay más medidas que fueron presentadas a las autoridades, y declaró que es necesario que el Gobierno acoja gran parte de estas para combatir el alza de déficit habitacional del país.

“No me voy a cansar de reiterar que esto es de suma urgencia. Esto es necesario porque las familias de Chile lo necesitan, ellas son las primeras en sufrir estos efectos”, concluyó Carlos Marambio.