Socavón: gremios inmobiliarios y de la construcción refutan al MOP y apuntan a la falta de mantención en colector de aguas

El nuevo socavón en Viña del Mar sigue generando polémica. Las intensas lluvias del pasado fin de semana desembocaron en un segundo deslizamiento en las dunas de Cochoa que dejó ahora en riesgo de derrumbe al Edificio Miramar Reñaca, fenómeno que reabrió el debate sobre las responsabilidades en esta emergencia.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, emplazó a las constructoras e inmobiliarias envueltas en la emergencia, y sostuvo que éstas deberían tomar una participación activa en la solución a este problema. “Construir ahí fue mala idea (...) creo que la ingeniería chilena es top, pero esto no es construcción antisísmica”, afirmó la secretaria de Estado este miércoles en entrevista con Radio Pauta.

En la oportunidad, señaló que “hay una responsabilidad también del sector privado respecto a lo que construye, no es todo tirarle la responsabilidad al Estado, es un poco patudo”. Y agregó que “si no hay responsabilidad en las empresas respecto a lo que hacen, no pueden presentar cualquier proyecto (...) la codicia tiene límites”.

Las declaraciones de la titular del MOP provocaron una inmediata reacción de los principales gremios del sector, los que enfatizaron que esta emergencia se debe a la falta de mantención del colector de aguas lluvias, infraestructura que es responsabilidad de esa cartera.

Además de manifestar su preocupación por los proyectos afectados por el colapso del colector, desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) están inquietos por el cuestionamiento generalizado a una “actividad legítima y necesaria”. “Todo indica que la falta de mantención de los colectores de aguas lluvia fue determinante. Quien tiene la obligación legal de mantención de éstos es la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Esto aplica tanto para el primer incidente, respecto del cual existían antecedentes de mal funcionamiento sin que las entidades responsables actuaran oportunamente, y también respecto del segundo deslizamiento, producido por el colapso de las obras de reparación contratadas por el MOP”, declaró la organización.

Consultados por la calidad de terreno donde se encuentran emplazados los edificios, ADI enfatizó que los proyectos inmobiliarios se desarrollan donde la norma lo permite, contando con las autorizaciones pertinentes emanadas por las autoridades respectivas y cumpliendo con todas las exigencias técnicas. “El crecimiento de las ciudades descansa en acciones públicas y privadas, cada cual con sus respectivos roles y responsabilidades (...) lo ocurrido en este caso es una prueba más de la importancia de una planificación urbana actualizada y de la necesidad de contar con infraestructura diseñada, ejecutada y mantenida conforme a condiciones medioambientales cada vez más exigentes”, añadió.

Las responsabilidades

Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción señaló que lo sucedido en el sector de Reñaca se debió a la falta de mantención del colector de aguas lluvias, además de la deficiente solución técnica para la reparación de ésta. “Queremos rechazar aquellas declaraciones o acusaciones sin fundamento técnico respecto del actuar empresarial en este tipo de proyectos, toda vez que éste ha sido bajo la actual normativa habitacional y respetando todos los requerimientos de la legislación y de la construcción en este tipo de superficies”, enfatizó la CChC.

La organización insistió en la necesidad de priorizar la mantención y cuidado de toda la infraestructura pública del país, más aún con el cambio climático y las consecuencias que éste pueda traer. “Es muy importante centrar los esfuerzos en encontrar las soluciones técnicas más rápidas, eficientes y seguras para evitar que el terreno se siga socavando”, concluyó el gremio.

Jeanette Bruna, abogada.

Abogadas de propietarios estudian tres vías de acción legal