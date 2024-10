Nicole Solé, gerenta general Inmobiliaria Exxacon y elecciones municipales: “Industria y alcaldes deberían trabajar juntos, no usarnos como propaganda nociva”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los ojos de las empresas inmobiliarias del país estuvieron en las elecciones que se llevaron a cabo este fin de semana. Muchos de los alcaldes electos prometieron cambiar los Planes Reguladores Comunales o incluso oponerse a ciertos proyectos inmobiliarios, panorama que encendió las alarmas de diversas firmas del rubro.

Ante este escenario, la gerenta general de la inmobiliaria Exxacon, Nicole Solé, hizo un llamado a las nuevas autoridades comunales, pidiéndoles que estén a la altura de sus cargos.

“Ojalá los nuevos alcaldes miren sus comunas en perspectiva, que sean pro crecimiento e inversión. Espero que a la hora de tomar decisiones de cómo planificar sus barrios, se asesoren realmente con expertos y no sean movidos por el populismo”, recalcó Solé.

“Espero que a la hora de tomar decisiones de cómo planificar sus barrios, se asesoren realmente de expertos, y no sean movidos por el populismo”.

- ¿Cómo ve los resultados de este domingo?

- Quedé súper contenta y tranquila, porque hubo una rotación importante. Siempre es bueno cuando hay alternancia. Y a nivel político, que haya más oposición me parece súper sano, ya que se crea un equilibrio político. Esto de todas maneras ayudará al sector.

- En términos de inversión, ¿cuáles son sus proyecciones?

- La industria está súper golpeada, pero yo creo que ya tocamos fondo, ya estamos viendo la luz al final del túnel. Esto se está notando a nivel de las ventas. Además, estamos viendo que la banca ha generado varios incentivos y eso ha ayudado al sector.

Alcaldías y rubro

- ¿Cuál es la importancia de las alcaldías para las empresas inmobiliarias?

- Las alcaldías ayudan a facilitar los proyectos inmobiliarios; también es relevante la relación y el diálogo que tienen los alcaldes con las empresas. Hoy hay muchos alcaldes pro inversión, con los cuales es muy fácil dialogar y poder generar una serie de inversiones en la comuna. Muchos crean incentivos, lo que es súper interesante para nosotros. Lo que se está generando en Maipú, donde hay ciertos beneficios que permiten que la altura de la vivienda suba de 9 a 11 pisos si es que te haces cargo de desarrollar ciertos espacios públicos o áreas verdes, es muy interesante e importante.

- Hoy en día hay comunas más críticas en el ámbito de la entrega de los permisos, como Estación Central, donde no hubo cambio de alcalde. ¿Cómo lo ven?

- Hay otras comunas críticas como Conchalí y Macul. No me voy a referir a casos específicos, pero más allá de si un alcalde es reelecto o no, es muy importante que se privilegie la inteligencia, que sea sensato, que sea criterioso y que tenga perspectivas de futuro. Que entienda que para que su comuna sea una comuna con crecimiento permanente hay que promover la inversión.

- En el caso de Ñuñoa, ¿cómo ven la llegada de Sebastián Sichel?

- Yo creo que Sichel es un hombre más de negocios, alguien mucho más pro inversión gracias a su trayectoria profesional. Por lo tanto, creo que sabe de qué estamos hablando, sabe lo que es manejar temas financieros, temas económicos y cómo hay que levantar a una comuna. En ese sentido, creo que es súper acertado que entre a la comuna de Ñuñoa, más aún cuando hoy existen muchísimos proyectos paralizados.

- El 50% de las comunas de la Región Metropolitana está cambiando sus PRC, ¿cómo podría afectar el recambio de alcaldes a esto?

- Cuando entra un alcalde nuevo, se revisa todo lo que aún no se ha publicado, lo que puede ser para mejor o peor. De todas maneras pueden haber cambios. Estos planes se realizan por expertos que deben ser lo más apolíticos y objetivos posibles, pero los alcaldes igual pueden intervenir. Ojalá no sólo intervengan en lo que les parezca, que sea un beneficio para la comuna. Los nuevos que entran son carne fresca, no deberían tener la presión del populismo o la de la elección. Por lo tanto, pueden tomar decisiones mucho más objetivas e inteligentes.

- ¿Qué llamado le haría a los próximos alcaldes?

- Que nos necesitamos mutuamente. La industria inmobiliaria y los alcaldes deberían trabajar juntos, no nos ocupen como propaganda nociva frente a su público objetivo. Lo más lógico es que trabajemos en conjunto para entregarles a los chilenos una mejor comuna, una mejor ciudad.