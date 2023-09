Nuevo socavón corta acceso a exclusivo condominio residencial en Cachagua

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La historia vuelve a repetirse. Tras los dos últimos socavones ocurridos en Viña del Mar, que dejaron en riesgo de colapso a dos edificios de la zona, un nuevo deslizamiento de tierra se vivió en la Región de Valparaíso, pero esta vez en la comuna de Zapallar.

Las fuertes precipitaciones que se vivieron a finales de agosto llevaron a que gran parte de tierra de un camino del lujoso condominio Beranda -emplazado en el sector de Cachagua- se desprendiera, lo que derivó en un gran socavón a metros de una residencia.

Según datos recabados por Diario Financiero, en el sector de Beranda están los terrenos que son considerados unos de los más caros para segunda vivienda en la costa de Chile, avaluados en US$ 1,8 millón aproximadamente.

Ante la emergencia, la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, señaló que están monitoreando y poniéndose a disposición para apoyar técnicamente a los vecinos, pero que respecto a este caso, responde a una intervención de privados.

“Lo que se evidencia es que es un socavón que se da en un terreno privado y hay una intervención respecto de las aguas lluvias, que no corresponde ni al MOP ni al Serviu, sino que es más bien una intervención de carácter privada, propia del mismo sector”, manifestó González.

Por su parte, el director de planificación de la municipalidad de Zapallar, Rodrigo Navas, declaró en el matinal de Mega que se está recabando toda las información con los vecinos, los planos del loteo y con los datos que tiene Vialidad, recalcando que son mediadores para resolver la problemática que tienen los afectados.

"Podemos tener distintas teorías, según lo que se ve en terreno, pero sería irresponsable de parte del municipio, sabiendo que no tenemos responsabilidad en el tema, emitir alguna opinión sobre los responsables", enfatizó Navas, añadiendo que como municipio no tienen la facultad legal para ingresar en un camino privado e intervenir una obra que probablemente no va a ser menor.