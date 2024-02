TDLC mantiene la suspensión del proceso de licitación del Duty Free del aeropuerto AMB por eventuales riesgos para la libre competencia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) le cerró la puerta al Consejo de Defensa del Estado (CDE), tras rechazar un recurso de reposición que buscaba reanudar el proceso de licitación de los almacenes de venta libre o Duty Free Shop del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Hace algunas semanas atrás Nuevo Pudahuel -concesionaria a cargo del aeropuerto de Santiago- ingresó una consulta al TDLC con el objetivo de que la entidad resuelva si las Bases de Licitación de los almacenes de venta libre emplazados en el AMB contemplan preceptos que pudiesen llegar a infringir la libre competencia.

Ante la consulta de la concesionaria, el TDLC ordenó suspender el proceso, lo que llevó al CDE a ingresar un recurso de reposición con el objetivo de reanudar este.

A pesar de que el consejo recalcó en el escrito que la medida tomada por el tribunal no era la adecuada, y que en las bases de licitación no existen vulneraciones a la libre competencia, el TDLC mantuvo la suspensión del proceso debido a que este ve fundados los riesgos de no lograr un proceso competitivo dado el diseño de las bases.

“No ha lugar a la reposición deducida por cuanto, sin perjuicio de los riesgos identificados por la consultante en su solicitud, los cuales controvierte el Consejo de Defensa del Estado en su presentación, este Tribunal ha identificado otros eventuales riesgos para la libre competencia en las bases de licitación, relativos a la regla de adjudicación de la licitación, que justifican la suspensión decretada”, detalló el tribunal en el escrito.

Asimismo, el TDLC declaró que estima que los eventuales perjuicios derivados de la suspensión de la licitación no justifican la necesidad de caución -garantía financiera que se proporciona como respaldo o seguridad para el cumplimiento de una obligación- en este caso.