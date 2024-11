Gobierno está dispuesto a renunciar al pilar PMGD para sacar adelante proyecto de subsidio eléctrico

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En una etapa de definiciones está el proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico. Este miércoles comenzó su votación en particular en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados donde se aprobó la creación de una sobretasa transitoria de US$ 5 por tonelada al impuesto a las emisiones de CO2, uno de los tres pilares del articulado, siendo un logro para el Gobierno. Sin embargo, el texto no tiene el camino expedito, por lo que las conversaciones para llegar a consensos siguen activas.

Según confirman fuentes a DF, en los últimos días, previo a dicha votación, el Gobierno intentó llegar a un acuerdo con diputados de oposición de la comisión para viabilizar el proyecto donde estaba dispuesto incluso a renunciar al polémico pilar respecto al aporte que tendrían que realizar los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) en la recaudación, siempre y cuando el resto de lo contemplado en el texto tuviese luz verde.

En la Comisión de Minería y Energía de la Cámara se aprobó la sobretasa a emisiones de CO2 que implicaría pagar el doble de lo que tributan hoy y recaudar $70.000 millones anuales.

La razón tras este intento estaba en que el pilar de sobretasa a las emisiones estaba peleado respecto a sus eventuales respaldos y el de PMGD era un hecho que no tenía los votos necesarios. De esta manera, era un escenario más favorable ganar dos pilares aunque se sacrificara el tercero a sólo tener uno.

Dicha salida involucraba en concreto desechar el pilar PMGD y que la discusión en torno a estas unidades se retomara en otra instancia el próximo año a través de -por ejemplo- una mesa de trabajo. Pero el intento no prosperó, ya que -según comentan fuentes- los parlamentarios habrían decidido votar cada pilar por separado. Esto, además, seguros que cuentan con los votos para que se queden por sí solos los pilares en el camino, exceptuando el de recaudación de IVA que es el único que creen necesario.

Otros sostienen que más bien el Gobierno estaría buscando no asumir públicamente el costo político de una derrota al pilar PMGD.

No obstante, la votación trajo consigo sorpresas, porque -por ejemplo- la diputada Yovana Ahumada se habría desalineado de lo previamente pactado y terminó por aprobar la sobretasa al impuesto a las emisiones de CO2 que implicaría en la práctica el doble de lo que tributan hoy estas centrales y que permitiría una recaudación de US$ 70 mil millones anuales. A esto se sumaron dos abstenciones como la del diputado Andrés Celis.

Pese a esto, desde el Gobierno están dispuestos a insistir en alcanzar un acuerdo, entendiendo que las partes deben ceder.

Y, aunque las votaciones ya comenzaron, ya desde la oposición buscarían revertir la aprobación del pilar de sobretasa, por lo que aún queda mucho por discutir. De acuerdo a los cálculos de algunos parlamentarios, se daría por hecho que la iniciativa pasará a marzo, considerando que aún queda trámite en la Cámara Baja y luego debe transitar al Senado.

Generadoras critican aprobación de pilar

Tras ser aprobado el primer pilar, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, indicó que "insistir en incrementar el impuesto a fuentes fijas que emiten CO2, como una medida meramente recaudatoria, es un error que puede terminar generando más costos que beneficios".

"Como hoy el impuesto no se considera como un costo de operación de las centrales, la propuesta de aumento de su tasa no solo no desincentivará la oferta disponible de energía en base a carbón, que se seguirá despachando, sino que, además, tendrá un impacto en los costos de la energía para los clientes libres, los que mueven gran parte de la economía del país, con los respectivos efectos sensibles sobre la economía y los consumidores finales", aseguró.

Y remarcó: "El impuesto verde es una falacia: no es verde (pues no tiene efectos correctivos) y será regresivo, pues aumentará los costos de la industria que vende productos y servicios, afectando la economía y a los propios consumidores".

En tanto, en la sesión de este miércoles, se dio cuenta que Generadoras de Chile envió una minuta del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordan, en que se indica que las indicaciones que reemplazan los artículos quinto y sexto transitorios "vulneran las ideas matrices en cuanto fijan un nuevo destino, ajeno al mensaje, referido a que, del subsidio recaudado y en caso de existir excedentes; éste será destinado a proyectos fotovoltaicos, generando un crédito para ello".