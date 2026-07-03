Alvarez Abogados suma a Sebastián Sánchez Gutiérrez como nuevo socio
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Alvarez Abogados, firma especializada en derecho corporativo, anunció la incorporación de Sebastián Sánchez Gutiérrez como nuevo socio a contar del 1° de julio de 2026. Este nombramiento se enmarca en su estrategia de fortalecimiento de sus áreas de práctica de M&A, inmobiliario y proyectos, así como en su compromiso con el desarrollo del talento interno.
Sebastián Sánchez es abogado de la Universidad Adolfo Ibañez (2013) y graduado con honores del Master in Laws de la Pritzker School of Law (Northwestern University, Chicago, 2025), y cuenta con más de 10 años de destacada experiencia asesorando en asuntos de derecho corporativo, en fusiones y adquisiciones, así como en proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Ha sido reconocido en 2025 y 2026 como Leading Associate en el área de práctica Corporate and M&A por la publicación The Legal 500.
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