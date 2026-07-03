Baker McKenzie promueve a Juan Pablo Labbé como local partner

Baker McKenzie anunció la promoción de Juan Pablo Labbé a local partner, efectiva a partir del 1 de julio. Labbé cuenta con más de 10 años de experiencia en litigios complejos y arbitraje, tanto a nivel nacional como internacional, asesorando a clientes en disputas de alta complejidad en diversas industrias. Su práctica se enfoca en arbitraje comercial internacional e inversiones, entre otros procesos.