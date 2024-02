Guerrero Olivos suma nuevo socio para área Inmobiliaria

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Guerrero Olivos informó la designación a un nuevo socio a partir de enero de 2024. Se trata de Tomás Rosemary, quien ha desarrollado toda su carrera en la oficina y es miembro del área inmobiliaria desde 2012. Se especializa en transacciones de activos inmobiliarios, en desarrollo de proyectos, así como en materias de construcción y permisos de proyectos inmobiliarios.

Tomás es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor del curso de Derecho Inmobiliario de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios. En 2018 obtuvo un LL.M. en la Universidad de Northwestern Pritzker, Chicago; en 2015 participó en el Academy of American and International Law of Southwestern Institute for International and Comparative Law, Texas y en 2012 cursó un Diplomado en Derecho y Negocio Inmobiliario en la PUC.

“Esta designación nos llena de orgullo, ya que Tomás ha demostrado a lo largo de sus años en Guerrero Olivos un gran compromiso tanto con GO, como con nuestros clientes. Su promoción se enmarca en la estrategia de Guerrero Olivos de seguir creciendo y fortaleciendo áreas relevantes para el desarrollo económico y social del país”, comenta el socio principal, Juan Enrique Allard.

Con esta promoción, Guerrero Olivos cuenta con 21 socios y 69 asociados.