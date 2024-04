Women in Taxes advierte que la discusión sobre el género ha estado ausente del debate tributario

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La discusión sobre impuestos ha sido una constante en Chile en los últimos cuatro años, con cambios impositivos y reformas al sistema que han tenido como punto máximo el debate de dos proyectos del actual Ejecutivo.

Uno es el que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, que se apresta a iniciar su discusión en la Sala de la Cámara de Diputados y con el que se busca recaudar un 1,5% del PIB, y el segundo son las modificaciones al impuesto a la renta, que el Ministerio de Hacienda está por ingresar al Parlamento, con el que se espera recolectar un 0,6% del Producto.

Debate que han seguido muy de cerca en Women in Taxes (WIT). La organización, dedicada a la realización de mentorías para crear redes de apoyo para mujeres profesionales emergentes del mundo legal y de los impuestos, cumple cuatro años desde sus inicios, en medio de la pandemia del Covid-19.

Cambios al impuesto a la renta: “No hemos visto ningún comentario o guiño a normas con perspectivas de género, por lo que esperamos que cuando se ingrese el proyecto podamos tener la oportunidad de verlas incorporadas”.

Por lo mismo, el pasado 14 de marzo realizaron su evento anual, que contó con la participación de la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, la exvicepresidenta de Personas de Walmart y Microsoft, Denise Goldfarb, y el actor y fundador de la start-up Mudango, Nacho Navarrete.

En ese marco, las directoras de WIT Fernanda Yoma, Camila Andrade, María Jesús Ibáñez y Camila Riquelme, analizaron los principales focos del debate tributario vigente, coincidiendo en que uno de los temas ausentes hasta el minuto es el enfoque de género.

- ¿Cómo han visto el debate sobre impuestos hasta el momento?

- Estamos en una etapa prelegislativa, donde se ven muchas conversaciones, acuerdos y pactos; algo que nos hemos acostumbrado a ver en las últimas reformas tributarias, ya que es un tema sensible, que puede afectar directamente a la inversión y crecimiento del país.

Desde la Ley 20.780 de 2014, los tributaristas nos hemos ido acostumbrando a este debate público, que nos hace estar pendiente a la discusión. No obstante, hemos aprendido que no siempre como comienza es como termina, así que esperamos que se puedan escuchar a la mayor cantidad de autores involucrados, para que de esta manera, si se aprueba, sea una buena reforma para el país.

- En cuanto a cumplimiento tributario, ¿en qué temas ve posibilidades de avanzar y en cuáles debieran verse modificaciones?

- El cumplimiento tributario se puede abarcar desde varias aristas, pero, sin lugar a dudas, hay una de la cual se ha hablado poco y tiene poca palestra pública: la dificultad para entender la normativa tributaria y, por ende, su dificultad para dar cumplimiento.

Hoy en día, por ejemplo, una mamá que hace figuras en cerámica, una amiga se la compra, luego la amiga de la amiga y los apoderados del curso de los hijos se la compran y así el negocio comienza a crecer. Esa persona debería formalizarse y emitir boletas.

Sin embargo, cuando se enfrenta a las obligaciones administrativas, a las declaraciones juradas y sus instrucciones, al suplemento tributario, entre otros, no es que quiera evadir o que no quiera que el país crezca, sino que probablemente no entiende, y por ende debería contratar un contador. Pero los ingresos que le otorga su pequeña PYME no le permiten pagar un contador, menos las multas devengadas, por lo que prefiere seguir siendo informal.

Se habla mucho de avanzar en el cumplimiento, pero nos olvidamos de los problemas prácticos del día a día al que se enfrentan quienes quieren cumplir, pero no se les dan las herramientas para lograrlo.

Creemos que el cumplimiento tributario debe ser amigable para todos los ciudadanos, y no necesariamente tener estudios para poder cumplirlos, sobre todo considerando que la Ley se entiende conocida por todos y uno no se puede eximir del incumplimiento por desconocimiento.

- Respecto a los cambios al impuesto a la renta, de lo que se ha discutido hasta el momento, ¿qué puntos consideran positivos y cuáles no?

- Creemos que al estar recién en etapa prelegislativa, es difícil dar una opinión de esta envergadura, sobre todo considerando que prácticamente todas las semanas se discuten materias nuevas. Veremos cómo continúa.

Ahora bien, debemos señalar que no hemos visto ningún comentario o guiño a normas con perspectivas de género, por lo que esperamos que cuando se ingrese el proyecto podamos tener la oportunidad de ver incorporadas estas normas.

- En general en la discusión reciente sobre impuestos, ¿qué creen que ha faltado?

- Las normas con perspectivas de género han sido las grandes ausentes en este proyecto. En el proyecto anterior, como Women in Taxes Chile participamos en los diálogos sociales y tuvimos la oportunidad de participar y hacer nuestras propuestas, de las cuales varias fueron incorporadas. Esperamos con ansias que en esta oportunidad también se incorporen, y así se logre disminuir la brecha de género.