Codelco designa al célebre minero australiano Mark Cutifani para liderar auditoría internacional por accidente en El Teniente

Con más de 48 años de experiencia en minería en seis continentes y un historial reconocido en seguridad, transformación y liderazgo, el ex CEO de Anglo American encabezará el panel internacional que investigará las causas de la tragedia del 31 de julio.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Miércoles 13 de agosto de 2025 a las 09:58 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

