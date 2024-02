Las utilidades de Agrosuper caen más de 75% en un año marcado por alzas de precios y la gripe aviar

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Agrosuper vio una fuerte contracción de sus utilidades anuales en 2023, debido a que el aumento del costo de las materias primas y un par de contingencias sanitarias adversas -principalmente la gripe aviar- dejaron a la firma sin márgenes suficientes como para mantener los números del período anterior.

Mientras los ingresos de Agrosuper se mantuvieron casi sin cambios en US$ 4.100 millones anuales al cierre de 2023, el costo por venta subió 10,8% a US$ 3.373 millones respecto del año anterior, lo que derivó en un reducido margen bruto. El Ebitda de la empresa fue de US$ 359 millones, 48% por debajo del registro de 2022.

Aguas abajo en el estado de resultados, los mayores costos financieros y de administración dejaron a Agrosuper con una ganancia de US$ 47 millones, lo que implica una caída de 76% en comparación con los US$ 194 millones del año previo. Fue un resultado anual sólo comparable al de 2020 en lo más reciente.

El mayor costo de venta, de acuerdo con la firma, respondió en primer lugar a "un aumento en el costo de materias primas e insumos y un mayor volumen de venta en el segmento acuícola". En segundo lugar, a "un incremento, también, en el costo de materias primas e insumos de todos los negocios del segmento carnes, a excepción de procesados, y un mayor volumen de venta en el negocio de cerdos y procesados".

Por último, detalló que también lo afectaron "mayores gastos incurridos en la mitigación de los eventos de influenza aviar en el segmento carnes por US$ 16,9 millones. También, en acciones de mitigación y control por el cuadro sanitario de virus ISA en el segmento acuícola por US$ 9,8 millones y en mortalidades extraordinarias del segmento acuícola por US$ 9,1 millones".