Metro de Santiago suspende servicio en seis estaciones de la Línea 5 tras incendio en vagón en Santa Isabel

"Estamos monitoreando con preocupación la emergencia que afecta a la Línea 5 del Metro de Santiago. La prioridad es que las personas estén a salvo y que los equipos de emergencia puedan realizar su trabajo con rapidez y seguridad", dijo el alcalde, Claudio Orrego.

Una emanación de humo registrada la tarde de este lunes en un tren de la Línea 5 del Metro de Santiago obligó a suspender parcialmente el servicio, evacuar pasajeros y cerrar seis estaciones del trazado, afectando la operación del principal sistema de transporte público de la capital.

Según informó Metro, la emergencia se originó por fuego bajo el bastidor de un tren modelo NS-74 en las inmediaciones de la estación Santa Isabel, lo que activó los protocolos de seguridad y el desalojo preventivo de pasajeros.

Como consecuencia, el servicio quedó disponible únicamente entre Plaza de Maipú y Santa Ana, y entre Ñuble y Vicente Valdés. Las estaciones Plaza de Armas, Bellas Artes, Baquedano, Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrázaval permanecieron cerradas mientras se desarrollaba el operativo de emergencia.

La situación también obligó a evacuar la estación Baquedano debido a la presencia de humo, mientras el Cuerpo de Bomberos de Santiago desplegó voluntarios y unidades de 10 compañías para controlar la emergencia.

"Responde con voluntarios y máquinas de 10 compañías ante alarma de incendio en Estación Santa Isabel de Línea 5 del Metro de Santiago. Hay evacuación de pasajeros desde estación Baquedano (L1-L5) e Irarrázaval (L5)", informó Bomberos a través de sus canales oficiales.

En superficie, TransporteInforma reportó una restricción de la pista izquierda en avenida Santa Isabel, en dirección al oriente y a la altura de General Bustamante, debido al procedimiento desplegado por Bomberos, lo que también provocó congestión vehicular en el sector.

Hasta la publicación de esta nota, Metro mantenía suspendido el servicio en el tramo afectado mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando para controlar completamente la situación y evaluar las condiciones para restablecer la operación. La empresa no informó preliminarmente personas lesionadas producto del incidente.

"Las causas las tenemos que determinar", dijo la gerenta de Operaciones de la compañía, Pamela Barros.

Reacción del alcalde

"Estamos monitoreando con preocupación la emergencia que afecta a la Línea 5 del Metro de Santiago. La prioridad es que las personas estén a salvo y que los equipos de emergencia puedan realizar su trabajo con rapidez y seguridad", escribió en X el alcalde, Claudio Orrego.

La autoridad pidió a quienes se encuentren en el sector, facilitar las labores de evacuación y seguir en todo momento las instrucciones de los equipos de emergencia. Asimismo, recomendó "planificar el regreso a casa utilizando rutas y medios de transporte alternativos".