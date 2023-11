Utilidades de Vapores caen 94% a septiembre debido a un "fuerte" cambio en las condiciones de mercado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) informó en resultados financieros al 30 de septiembre de 2023 que sus utilidades cayeron en un 94%, desde US$ 4.337 millones en los primeros nueve meses de 2022 a US$ 257 millones en el mismo lapso del presente año.

Vapores explicó que el resultado se explica por un fuerte cambio en las condiciones de mercado, con una demanda debilitada y tarifas significativamente más bajas, a lo que se suma la alta base de comparación que supone el “extraordinario 2022 que vivió la compañía”.

Por su parte, Hapag-Lloyd -naviera en la cual CSAV tiene el 30% de propiedad- registró un EBITDA de US$ 4.519 millones al tercer trimestre del año, y las utilidades alcanzaron los US$ 3.425 millones, un 77% menos que el periodo anterior, todas cifras a nivel consolidado.

Los volúmenes de transporte, en tanto, mejoraron en el tercer trimestre, aumentando poco menos del 5%, hasta 3.110 TTEU, vs. 2.975 TTEU del mismo período 2022. A septiembre en tanto, se llegó a 8.916 TTEU (9M 2022: 8.987 TTEU).

“Los volúmenes de carga crecieron durante el tercer trimestre; sin embargo, las tarifas se mantienen en niveles no sustentables, lo que hace prever que las condiciones de mercado debiesen encontrar un nuevo equilibrio. Por su parte, Hapag-Lloyd estará centrado en continuar entregando un servicio de calidad junto con un control de costos y búsqueda de eficiencias”, explicó el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún.

Proyecciones

Dado este escenario, Hapag-Lloyd actualizó sus proyecciones para 2023 reduciendo la banda y se espera que el EBITDA oscile entre US$ 4.500 millones y US$ 5.500 millones y el EBIT entre US$ 2.400 millones y US$ 3.400 millones.

Este pronóstico está sujeto a la evolución de los numerosos conflictos geopolíticos, las persistentes presiones inflacionarias y altos niveles de inventario que mantienen muchos clientes, detalló la empresa.