Diego Hernández: "Royalty sí afecta inversión minera" porque Chile quedó "en el rango superior" de impuestos en el mundo

No quiso polemizar, pero sí manifestó una posición. Diego Hernández, ex presidente de Sonami y del Consejo Minero y en su tiempo máximo ejecutivo de Codelco, Antofagasta y BHP Metales Base, dijo que "sin duda que el royalty afecta la inversión, particularmente en los proyectos mineros en Chile que son de leyes más bajas: algunos de esos proyectos sin royalty son rentables y con royalty no lo son y esos proyectos no se van a hacer ahora".

La opinión contrastó con las declaraciones del Presidente Boric, quien valoró el impuesto minero pese "a los discursos catastrofistas como el de Diego Hernández". Aunque el aludido por el mandatario no quiso referirse a estos dichos, sí dijo que "un proyecto que podría haberse desarrollado ahora, se hará en diez o veinte años más dependiendo del mercado".

"Eso es así. No quiere decir que no hay que pagar impuestos, hay que pagarlos pero los impuestos deben estar relacionados a las posibilidades de los proyectos", enfatizó el ex dirigente minero y ahora director de empresas.

Hernández explicó que "en términos de royalty quedamos en el rango superior" a nivel mundial y "la cartera de proyectos por desarrollar en general son de leyes más bajas que las minas que están en operación hoy día".

"Chile tiene otras ventajas", precisó. "Tiene ingenieros, está cerca del mar lo que hace rentable poder recurrir al agua de mar, que en Asia Central no lo pueden hacer ni en muchas partes del mundo no se puede porque es antieconómico, entre otras", indicó.

Agregó que "dada la situación actual, debiera haber un esfuerzo especial por fomentar el desarrollo de proyectos mineros en Chile en el corto y mediano".