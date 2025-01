GM informó pronósticos de ganancias mejores de lo esperado para 2025, pero aumentos de aranceles amenazan sus perspectivas

La automotriz estadounidense proyecta ganancias ajustadas de entre US$ 13.700 millones y US$ 15.700 millones para este ejercicio, impulsadas por el cierre de su unidad de vehículos autónomos.

General Motors (GM) reveló un pronóstico de ganancias mejor de lo esperado para este año, pero las preocupaciones por las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump repercutieron sobre sus acciones.

Las ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos de este año oscilarán entre US$ 13.700 millones y US$15.700 millones, dijo la compañía este martes en un comunicado, en el que también detalló los resultados del cuarto trimestre.

GM había indicado anteriormente que las ganancias de 2025 estarían en línea con el total del año pasado, que ascendió a US$ 14.900 millones.

Si bien las previsiones superaron a las de Wall Street, se vieron impulsadas por la decisión del año pasado de cerrar Cruise, la unidad de vehículos autónomos de GM.

Desafíos y ajustes

Se espera que esto suponga un ahorro de unos US$ 500 millones este año y el doble en los próximos años, lo que explica la mayor parte de la mejora de sus previsiones. GM explicó que los elevados costos de desarrollo eran la razón de su decisión de abandonar Cruise, que el año pasado registró una pérdida operativa de US$ 3 mil millones.

Otra gran salvedad al pronóstico de GM es que no tiene en cuenta la posibilidad de que Trump imponga aranceles de 25% a Canadá y México, que son cruciales para la cadena de suministro de la automotriz.

“La orientación para 2025 no deja margen para errores y tampoco incluye el impacto de los cambios regulatorios en Estados Unidos, especialmente en los aranceles y los vehículos eléctricos", indicó el analista de investigación de Bernstein, Daniel Roeska.

Las acciones de GM cayeron hasta 10% al inicio de las operaciones en Nueva York, la mayor caída intradía desde 2020. La acción ganó un 48% el año pasado, más del doble que el índice S&P 500.

“Nos hemos estado preparando para los aranceles", indicó el director financiero Paul Jacobson. Además apuntó a las estrategias anteriores de la empresa de trasladar plantas de baterías e invertir en la minería estadounidense. “Tenemos un manual de estrategias bastante extenso”.

También hay señales de fortaleza en las nuevas previsiones de GM. Las sólidas ventas de vehículos en Estados Unidos, que es el mercado más rentable de la empresa, mantendrán los márgenes y el flujo de caja fuertes. La automotriz también ha detenido la hemorragia en China, poniendo fin a una serie de tres trimestres consecutivos de pérdidas con una leve ganancia.

Tras tener en cuenta unos US$ 4 mil millones en gastos de reestructuración, GM obtuvo Beneficio antes de Intereses e Impuestos (EBIT, sigla en inglés) positivo en China de US$ 17 millones el trimestre pasado, después de que la empresa perdiera US$ 347 millones en los primeros nueve meses en el mayor mercado automovilístico del mundo.