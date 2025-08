Atención suscriptores: acciones de Spotify suben tras anunciar alzas de precios en varias regiones, incluyendo Latinoamérica

Durante el próximo mes, los clientes recibirán un correo electrónico con el nuevo plan de precios. El valor de las suscripciones varían según el país, pero el comunicado incluía un correo electrónico de ejemplo que describía un aumento de precio de 1 euro al mes, hasta los 11,99 euros (US$ 13,87).

Las acciones de Spotify subieron después de que la compañía anunciara que aumentará los precios de las suscripciones premium en muchos mercados fuera de Estados Unidos.

La compañía sueca de streaming de música está actualizando los precios en el sur de Asia, Oriente Medio, África, Europa, Latinoamérica y la región de Asia Pacífico, según un comunicado emitido este lunes.

Durante el próximo mes, los clientes recibirán un correo electrónico con el nuevo plan de precios. El valor de las suscripciones varían según el país, pero el comunicado incluía un correo electrónico de ejemplo que describía un aumento de precio de 1 euro al mes, hasta los 11,99 euros (US$ 13,87).

Las acciones de Spotify subieron 6,9% en Nueva York, hasta los US$ 670,37. Llevan un aumento de aproximadamente 50% en lo que va de año.

Los inversores y las discográficas han estado animando a Spotify a subir aún más los precios para capitalizar la demanda. La compañía ha demostrado tener una audiencia muy fiel, que ha dedicado, en ocasiones, años a crear bibliotecas de música y audio. Los usuarios de Spotify son los menos propensos a cancelar entre los principales servicios de streaming de video o audio en EEUU, según un informe de la firma de investigación Antenna del año pasado.

La compañía aumentó los precios en EEUU dos veces el año pasado, hasta US$ 11,99 al mes. En el segundo trimestre, Spotify informó que sus suscriptores aumentaron 12% con respecto al año anterior, alcanzando los 276 millones, lo que refleja un crecimiento en todas las regiones. La compañía cuenta con 696 millones de usuarios activos mensuales.

Las subidas de precios se producen tras una decepcionante publicación de resultados la semana pasada, en el que la compañía informó que había registrado pérdidas debido a gastos superiores a lo previsto en la remuneración de sus empleados. La plataforma implementó audiolibros como parte de su plan de suscripción premium y ha dedicado sus esfuerzos a expandir su negocio de video y publicidad este año.