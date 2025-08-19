Pimco y Blue Owl superan a Apollo y KKR y se quedan con contrato para financiar gigantesco data center de Meta por US$ 29 mil millones

Las cuatro gestoras de activos que figuran entre las más grandes del mundo debieron formar parejas para participar en la puja organizada por Morgan Stanley debido al elevado monto de los recursos involucrados.

Morgan Stanley tenía un mensaje inusual cuando contactó con cuatro de las gestoras de activos más grandes del mundo en julio: habían llegado a la ronda final de una de las operaciones de crédito privado más codiciadas. Pero si querían llegar a la meta, tendrían que asociarse.

El banco enfrentó a los dos equipos entre sí por el derecho entregar financiamiento por US$ 29 mil millones a Meta Platforms de Mark Zuckerberg para poder construir un gigantesco centro de datos en Luisiana que sustente los modelos de Inteligencia Artificial (IA) más potentes de la compañía.

El acuerdo era tan grande que Meta y Morgan Stanley no querían depender de una sola firma financiera, según personas familiarizadas con las negociaciones. Los banqueros pusieron a Pacific Investment Management (Pimco) y Blue Owl Capital en un equipo, y los gigantes del capital privado Apollo Global Management y KKR en otro, para garantizar que ambas parejas tuvieran la capacidad de financiar todo el acuerdo rápidamente, dijeron las personas.

La competencia entre las empresas llegó a su fin a principios de agosto cuando Morgan Stanley dio el visto bueno a Pimco y Blue Owl, según reportó Bloomberg. El gigante de las redes sociales optó por una solución que vincula a una de las mayores firmas de bonos institucionales con uno de los actores de más rápido crecimiento en el mundo del crédito privado.

La decisión puso fin a un proceso que comenzó a principios de 2025, poco después de una cena organizada por Morgan Stanley para presentar a los gestores de activos la oportunidad de financiar infraestructura de IA. Las negociaciones resultantes fueron tan complicadas que se prolongaron durante unos ocho meses tras el inicio de las conversaciones informales, más de lo previsto por algunos de los participantes, según las fuentes.

Todas las empresas implicadas declinaron hacer comentarios.

El resultado final fue una victoria particularmente importante para Pimco, que viene esforzándose para diversificarse más allá de su trayectoria en deuda cotizada en bolsa. Junto con Morgan Stanley, gestionará US$ 26 mil millones en bonos de grado de inversión para el proyecto Meta, y Blue Owl aportará US$ 3 mil millones en financiación de capital.

Capital privado

Hace una o dos décadas, este tipo de gasto solo podía financiarse mediante deuda y capital obtenidos en los mercados públicos. Si bien algunos de los grandes proyectos de IA en construcción han seguido ese camino, para su mayor centro de datos hasta la fecha, Meta optó por aprovechar las fuentes más opacas de capital privado que han adquirido un papel desproporcionado en el sistema financiero durante la última década.

Para los prestatarios, el crédito privado es más costoso, pero resulta atractivo porque les permite controlar mejor el proceso sin divulgar ampliamente información sobre sus centros de datos. Para los prestamistas, ofrece una mayor rentabilidad que la que habrían obtenido con la deuda corporativa tradicional de Meta. Acuerdos como el de Meta también ofrecen mayor seguridad a inversionistas, ya que están respaldados por valiosos bienes inmuebles e infraestructura.

La financiación de Meta no está finalizada y los detalles aún están en proceso de negociación, pero los posibles inversionistas han mantenido conversaciones iniciales sobre la fijación del precio de los bonos a 1,5% por encima de la deuda pública de la compañía. Se espera que algunos de los valores se sindiquen en las próximas semanas.

Se trata del mayor paquete de financiación relacionado con un centro de datos de IA específico por un amplio margen, con otros como xAI Corp. y CoreWeave Inc. que valen menos de US$ 10 mil millones. Apollo anunció este mes que había acordado comprar una participación mayoritaria en Stream Data Centers, su primera adquisición de este tipo, ya que busca capitalizar la creciente demanda de infraestructura digital.

El acuerdo de deuda más reciente de un tamaño cercano al de Meta fue una venta de bono por US$ 26 mil millones para apoyar la compra de Mars Inc. del fabricante de alimentos rival Kellanova en marzo.

La carrera por conquistar este negocio conlleva riesgos evidentes. La cara visible de la industria de la IA, OpenAI, lanzó su último chatbot, GPT-5, y recibió críticas mediocres este mes, lo que generó dudas sobre si el progreso hacia la superinteligencia se está ralentizando y, con ello, el intento de convertir los modelos en oportunidades de negocio reales.

Pero la oportunidad es demasiado grande para que cualquier empresa financiera la deje pasar. Los centros de datos que se construirán en tan solo los próximos dos años requerirán unos US$ 150 mil millones de financiación, además de lo que las propias empresas de IA financian, según un análisis publicado por JPMorgan Chase & Co. el 7 de agosto. La mitad de esa cantidad podría agruparse en valores respaldados por hipotecas comerciales, escribieron los analistas. Pero eso deja entre US$ 70 mil millones y US$ 90 mil millones disponibles.

Apuesta por la IA

El escenario para el acuerdo con Meta se preparó a finales del año pasado en la cena privada de Morgan Stanley en la que recibió a la mayoría de las mayores firmas de capital privado. Los banqueros hablaron sobre las enormes necesidades de financiación de la industria de la IA, que, según afirmaron, serían tan grandes que los gestores de activos tendrían que trabajar juntos.

No mucho después, Morgan Stanley comenzó a acercarse a empresas para hablar sobre el más nuevo y más grande de los 27 centros de datos que Meta tiene en todo el mundo, un complejo de 4 millones de pies cuadrados en la Luisiana rural llamado Hyperion, que se espera que eventualmente pueda extraer, a plena capacidad, hasta 5 gigavatios de energía, aproximadamente el equivalente a 4 millones de hogares en Estados Unidos, según un análisis de datos del gobierno de Bloomberg.

En lugar de pagar el centro con el propio efectivo de Meta, lo que sería más caro, o con deuda corporativa directa, lo que añadiría apalancamiento a la empresa matriz, Morgan Stanley propuso un vehículo de propósito especial que estaría vinculado a los propios activos.

El proceso comenzó en serio en abril, cuando se firmaron acuerdos de confidencialidad y llegaron las primeras hojas de términos.

Al principio, algunos de los gestores de activos más importantes estaban ansiosos por gestionar el acuerdo por su cuenta, según personas familiarizadas con las negociaciones. Y parecía que Apollo era uno de los favoritos, según reportó Bloomberg. La firma había demostrado su fortaleza el año pasado con un acuerdo de US$ 11 mil millones para ayudar a pagar unas instalaciones de Intel Corp. en Irlanda. Todo esto fue crucial para el esfuerzo de Apollo por encontrar un destino para las enormes cantidades de efectivo que su floreciente negocio de seguros necesita para invertir.

Meta, sin embargo, mantuvo el proceso en marcha mientras buscaba mejores condiciones. Las negociaciones sobre arrendamientos, precios y los aspectos privados y públicos del acuerdo se llevaron a cabo con gran precisión, mientras Apollo y KKR buscaban condiciones que se ajustaran mejor a sus fondos de seguros.

Morgan Stanley contactó a varios grandes bancos de Wall Street para préstamos y a varios otros grandes administradores de activos, incluidos Blackstone Inc., Brookfield Asset Management, Ares Management Corp. y Sixth Street Partners, cada uno de los cuales hizo su propia oferta.

Todas estas empresas declinaron hacer comentarios.

Opción de sindicación

Para julio, Meta y sus banqueros habían reducido la lista a los cuatro finalistas. Apollo fue asignado a trabajar con KKR, que depende de forma similar de la financiación de seguros. Pimco y Blue Owl se unieron porque ya habían trabajado juntos y cada uno había ofrecido una parte diferente de la financiación.

La estructura propuesta por Apollo y KKR habría contado con condiciones más privadas, lo que habría restringido el número de posibles inversionistas que podrían participar en una futura sindicación y habría otorgado a las entidades crediticias un mayor control sobre el proceso. En cambio, el formato finalmente acordado con Pimco —conocido en el sector como bono 144a— facilita la distribución de la deuda a otros inversionistas en el futuro.

Pimco acordó suscribir una parte de los US$ 26 mil millones de deuda y colaborar con Morgan Stanley para, potencialmente, sindicar una parte a otros inversionistas. Apollo y KKR se habían ofrecido a gestionar la financiación ellos mismos y habrían recurrido a sus equipos internos de mercados de capitales si hubieran distribuido parte de la misma a otros compradores.

Los participantes esperaban una decisión final para el 1 de agosto, pero el proceso se prolongó una semana más, ya que Meta tenía más preguntas para los finalistas, según informaron las fuentes. Finalmente, Blue Owl y Pimco recibieron la llamada el 7 de agosto.

Los bonos que acordaron tendrán un plazo de 24 años, incluyendo cuatro años para la construcción antes del inicio de los pagos del arrendamiento. El capital de la empresa conjunta se dividirá entre Meta y Blue Owl, según informaron las fuentes.

Morgan Stanley ya ha ayudado a concretar importantes operaciones de crédito privado. Anteriormente este año, trabajó con Ares en un paquete de deuda de US$ 5 mil millones para respaldar la adquisición de Clearlake Capital Group de Dun & Bradstreet Holdings Inc.