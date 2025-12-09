Inversiones y crecimiento en pasajeros premium, los temas claves que Latam abordará en su Investor Day

La aerolínea sostuvo que ha establecido una estrategia para su crecimiento de manera rentable, "enfocándose en una red fortalecida y en el aumento de sus ingresos de alto margen".

Para las 11 de la mañana de este martes está programado el inicio del Investor Day de Latam Airlines en la Bolsa de Nueva York.

Durante el encuentro, los principales ejecutivos del grupo se referirán a la propuesta integrada de Latam, la cual -en palabras de la empresa- "le permitirá un crecimiento rentable y sostenible, y la creación de valor de largo plazo para los accionistas, colaboradores y clientes."

Dentro de los puntos claves a tocar, durante esta instancia la aerolínea abordará su inversión estratégica para mejorar la experiencia del pasajero, incluyendo la renovación de sus cabinas (Business, Premium Economy y Economy) y la adición de servicios como Lounges y Wi-Fi a bordo. Como parte importante de esta hoja de ruta, el grupo lanzará la nueva clase Premium Comfort en 2027, que ofrecerá un 50% más de espacio. Además, la línea aérea continúa fortaleciendo su programa Latam Pass que ya cuenta con más de 53 millones de miembros.

Por otro lado, Latam ha establecido una estrategia para su crecimiento de manera rentable, enfocándose en una red fortalecida y en el aumento de sus ingresos de alto margen. De acuerdo a la firma, “un pilar fundamental de este enfoque es la propuesta de valor a los pasajeros premium del grupo, la cual se ha fortalecido significativamente”. Los ingresos del segmento premium se han más que duplicado desde 2019, pasando de los US$ 1.500 millones a los US$ 3.300 millones en 2025, creciendo a un ritmo superior al de los ingresos totales del grupo.

Este éxito se sustenta en una propuesta de valor única en la región, donde el 100% de los vuelos cuenta con asientos premium y se han realizado inversiones para seguir mejorando su experiencia de viaje. Dicho esto, la aerolínea proyecta que la oferta de asientos premium crezca un 7% anualmente en los próximos cuatro años.

En cuánto a sus aspiraciones financieras, las proyecciones de inversión neta de financiamiento de la empresa ascienden a los US$ 1.500 millones en 2025, US$ 1.700 millones en 2026 y US$ 1.700 millones en 2027. Una parte relevante de su plan de crecimiento se basa en el crecimiento y modernización de la flota, esperando recibir 26 aviones en 2025, 41 aviones en 2026 y 27 aviones en 2027, manteniendo una edad promedio de la flota en o menor a 12 años.

A su vez, el grupo aspira a alcanzar un crecimiento de capacidad (ASK) en el rango de un dígito medio a alto y mantener o expandir su margen Ebitda ajustado, comparado con el año 2026. Estos objetivos se complementan con un retorno sobre el capital invertido superior al 20% y una generación de flujo de caja por encima de los US$ 1.800 millones.

Por otro lado, el grupo se enfocará en mantener una liquidez de entre el 21% y el 25% sobre las ventas de los últimos doce meses, y un apalancamiento neto ajustado por debajo de 2.0x, reforzando su sólida posición financiera en la región.

Dicho esto y ad portas del Investor Day, el CEO de Latam Airlines Group, Roberto Alvo, sostuvo que “estamos construyendo el Latam del futuro: un grupo cada vez más digital, eficiente y escalable, apoyado en activos estratégicos únicos que nos permiten contar con un modelo de negocio sólido, sostenible y de largo plazo. Nuestra disciplina financiera y la mejora continua de costos son pilares claves para la competitividad, junto con el foco permanente en elevar la experiencia de los clientes".