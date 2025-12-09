Click acá para ir directamente al contenido
Industria

CMPC defiende ante el mercado su plan para financiar los US$ 4.600 millones de megaproyecto en Brasil

Ejecutivos detallaron la estructura que contempla un plan de monetización de activos. Ya están en conversaciones con inversionistas interesados en masa forestal, dijeron.

Por: Martín Baeza

Publicado: Martes 9 de diciembre de 2025 a las 20:30 hrs.

CMPC financiar Brasil
<p>A la izquierda, el CEO de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle; a la derecha, el presidente del directorio, Bernardo Larraín Matte.</p>

A la izquierda, el CEO de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle; a la derecha, el presidente del directorio, Bernardo Larraín Matte.

